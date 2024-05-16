Головою наглядової ради було обрано генерал-майора армії США у відставці, підприємця Девіда Л. Гранджа. Раніше цю посаду обіймав засновник та головний акціонер авіакомпанії Constanta Роман Мілешко.

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Що варто знати про нових акціонерів компанії

В Україні Девід Л. Грандж відомий також як співзасновник благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine, ініціатор та інструктор безкоштовного навчання українських військовослужбовців із розмінування, знешкодження вибухонебезпечних пристроїв та надання екстреної медичної допомоги за стандартами НАТО.

Авіакомпанія Constanta / Фото пресслужби авіакомпанії

Також до складу акціонерів авіакомпанії ввійшли бізнесмен Джемі Андерсон (Велика Британія) та підприємець Іан Сперджен (Швеція). Девід Л. Грандж став власником 10% акцій авіакомпанії Constanta, Джемі Андерсон та Іан Сперджен мають по 5% акцій відповідно. Основним акціонером авіакомпанії Constanta із часткою 78% залишається Роман Мілешко.

"Девід Л. Грандж не лише легендарний генерал, але й колишній військовий льотчик, як і я. Він приєднується до авіакомпанії Constanta, перш за все, як експерт, який має великий досвід у керуванні міжнародними корпораціями, що залучаються до підтримки гуманітарних та миротворчих операцій. Зараз компанія Constanta, яка вже кілька років має статус офіційних перевізників ООН та WFP, виходить у ринковий сегмент середньомагістральних вантажних перевезень. Ми очікуємо, що експертні знання та досвід Девіда, Джемі та Іана дозволять нам ефективно втілити стратегію компанії, спрямовану на розширення бізнесу протягом наступних трьох років", – зазначив Роман Мілешко.

Залучення цивільної авіації за екстремально складних умов для евакуації людей або надання гуманітарної допомоги – те, що робить Constanta – завжди було частиною моєї професійної діяльності. Спочатку в рамках моєї військової кар'єри, а потім у мирному житті, після відставки. Приєднання до Constanta в період, коли вона виходить у сегмент середньомагістральних вантажних перевезень, є логічним продовженням моєї роботи у сфері гуманітарної допомоги. Авіакомпанія Constanta вже має позитивну репутацію на ринку міжнародних гуманітарних перевезень, і моя мета – розвивати можливості компанії в інших сегментах ринку,

– зауважив Девід Л. Грандж.

У минулому Д.Л.Грандж також був постійним консультантом державного та приватного сектору США та інших країн з питань оцінки безпеки на Близькому Сході, у Північній Африці та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джемі Андерсон – експерт у логістичному бізнесі з досвідом роботи понад 15 років у британській армії з організації логістичних процесів щодо постачання продуктів харчування до країн, які стикнулися із військовими конфліктами чи кризовими ситуаціями.

Іан Сперджен – колишній офіцер Збройних сил Швеції, підприємець та експерт з питань безпеки із 20-річним досвідом у консультуванні міжнародних організацій та урядів. Сперджен також обіймає посаду генерального директора Об'єднаного консорціуму гуманітарних операцій (JHOC) у Швеції.

Роман Мілешко – колишній офіцер ЗСУ, авіатор у третьому поколінні, підприємець. Власник групи компаній авіаційної галузі, визнаних критично важливими об'єктами для економіки України. Роман Мілешко брав участь у миротворчих та гуманітарних операціях ООН.

Компанія Constanta, заснована в 1998 році, спеціалізується на наданні авіаційної підтримки для миротворчих та гуманітарних місій по всьому світу. Має офіційний статус авіаційного перевізника Організації Об'єднаних Націй. Є найбільшим у світі оператором літаків Антонов Ан-26 та входить до десяти найбільших авіакомпаній України за даними дослідження YouControl. Компанія має основні бази в Запоріжжі та Тренчині, Словаччина. Constanta має сертифікацію відповідно до процедур FAA категорії 1, є авторизованим перевізником у країнах ЄС (EASA ТСО) та Великої Британії (UK ТСО).