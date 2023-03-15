Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что вероятнее всего говорится о военном. Сам Сергей Гайдай заверил, что к его работе нет претензий.
Заметьте Гайдая, Марченко и Гамалия уволили с должностей глав ОВА: Зеленский подписал соответствующие указы
Кто может возглавить Луганскую ОВА
В случае Луганской области, руководителем будет, вероятнее всего, человек военный, собственно, это и была мотивация. По-прежнему есть такое намерение у всех прифронтовых и откровенно фронтовых, как в случае с Луганской областью, регионах, иметь в должности руководителя именно военного человека,
– заявил Никифоров.
Относительно того, о каком военном говорится, представитель президента Украины сказал, что пока не может назвать фамилию.
Что говорит об отставке сам Гайдай
Сергей Гайдай заявил, что все нормально, и к его работе нет никаких претензий.
Это как на фронте есть ротация, кого-то опрокидывают, чтобы усилить другое направление фронта. Так и здесь: все планово,
– объяснил экс-руководитель Луганской ОВА.
Более того, Гайдай подтвердил, что действительно предложение о назначении его послом в Казахстане обсуждалось.
"У меня есть данное предложение, которое обсуждалось некоторое время назад", – заявил экс-чиновник.
Относительно вероятного назначения Гайдая послом Сергей Никифоров ответил: "Должно быть соответствующее решение, до подписи решения я не могу комментировать".
Отставка Гайдая, Марченко и Гамалия
- 14 марта Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с поста председателя Луганской ОВА, Максима Марченко – с поста председателя Одесской ОВА и Сергея Гамалия – с поста председателя Хмельницкой ОВА.
- Уже 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Гайдая, Марченко и Гамалия.
- Следует заметить, что Сергей Гайдай возглавлял Луганскую ОВА еще с 2019 года, Сергей Гамалий Хмельницкую – с 2020 года, Марченко Одесскую – с 2022 года.