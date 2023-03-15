Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що найімовірніше мовиться про військового. Сам Сергій Гайдай запевнив, що до його роботи претензій немає.
Зауважте Гайдая, Марченка та Гамалія звільнили з посад голів ОВА: Зеленський підписав відповідні укази
Хто може очолити Луганську ОВА
У випадку Луганської області, керівником буде, найімовірніше, людина військова, власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю, регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину,
– заявив Никифоров.
Щодо того, про якого військового мовиться, речник президента України сказав, що наразі не може назвати прізвище.
Що каже про відставку сам Гайдай
Сергій Гайдай заявив, що все нормально і до його роботи немає ніяких претензій.
Це як на фронті є ротація, когось перекидають, щоб підсилити інший напрямок фронту. Так і тут: все планово,
– пояснив ексочільник Луганської ОВА.
Ба більше, Гайдай підтвердив, що дійсно пропозиція щодо призначення його послом у Казахстані обговорювалась.
"У мене є дана пропозиція, яка обговорювалась певний час тому", – заявив експосадовець.
Щодо ймовірного призначення Гайдая послом, Сергій Никифоров відповів: "Має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу".
Відставка Гайдая, Марченка та Гамалія
- 14 березня Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА, Максима Марченка – з посади голови Одеської ОВА та Сергія Гамалія – з посади голови Хмельницької ОВА.
- Вже 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази про звільнення Гайдая, Марченка та Гамалія.
- Варто зауважити, що Сергій Гайдай очолював Луганську ОВА ще з 2019 року, Сергій Гамалій Хмельницьку – з 2020 року, Марченко Одеську – з 2022 року.