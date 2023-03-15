Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що найімовірніше мовиться про військового. Сам Сергій Гайдай запевнив, що до його роботи претензій немає.

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Хто може очолити Луганську ОВА

У випадку Луганської області, керівником буде, найімовірніше, людина військова, власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю, регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину,

– заявив Никифоров.

Щодо того, про якого військового мовиться, речник президента України сказав, що наразі не може назвати прізвище.

Що каже про відставку сам Гайдай

Сергій Гайдай заявив, що все нормально і до його роботи немає ніяких претензій.

Це як на фронті є ротація, когось перекидають, щоб підсилити інший напрямок фронту. Так і тут: все планово,

– пояснив ексочільник Луганської ОВА.

Ба більше, Гайдай підтвердив, що дійсно пропозиція щодо призначення його послом у Казахстані обговорювалась.

"У мене є дана пропозиція, яка обговорювалась певний час тому", – заявив експосадовець.

Щодо ймовірного призначення Гайдая послом, Сергій Никифоров відповів: "Має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу".

Зверніть увагу! Інформація про ймовірне призначення Сергія Гайдая на посаду посла в Казахстан була ще у січні 2023 року. Тоді ще очільник Луганської ОВА наголошував, що він – член команди Володимира Зеленського і працюватиме на іншому напрямку фронту, якщо президент України ухвалить таке рішення.

Відставка Гайдая, Марченка та Гамалія