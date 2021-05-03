Владимир Зеленский поздравил своего польского коллегу Анджея Дуду с 230-летием Конституции Польши. Украинский лидер отметил, что это важный день не только для польского народа, но и иностранных лидеров, прибывших на торжество.

Зеленский также поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент напомнил о войне на Донбассе и оккупации Крыма.

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По словам Зеленского, "это война в Европе, поэтому очень важно, чтобы мы были вместе".

Украинский лидер отметил, что их с Дудой объединяет стремление жить в свободных демократических странах. Однако у Украины и Польши – разный опыт. Украина много десятилетий борется за свою независимость.

Зеленский напомнил, что украинцы боролись за свою свободу, однако всегда были частью той или иной империи. На этом пути народ взрастил в себе довольно скептическое отношение к законности, праву и даже международному законодательству.

Кто-то всегда писал для Украины законы,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер сделал краткий экскурс в историю и вспомнил Конституцию авторства Филиппа Орлика, написанную еще в XVIII веке. Однако Зеленский отметил, что провозгласить ее смогли только в 1996 году.

По словам Зеленского, после распада СССР у украинцев также не было доверия к законам, ведь некоторые чиновники грабили страну.

"Наконец в 2014 году, во время Революции Достоинства на Майдане, поддерживая европейский курс, к сожалению, погибла сотня наших прекрасных украинских молодых граждан, которые снова боролись за свою независимость", – заявил Зеленский.

Зеленский убежден: чтобы вернуть доверие наших граждан к законам, нужно потратить много времени и сил. Сейчас украинская власть внедряет ряд важных законов о народовластии. Их целью будет позволить украинцам ежемесячно или еженедельно влиять на страну.

Обратите внимание! Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу 3 мая. Там у украинского лидера запланирован ряд важных встреч.