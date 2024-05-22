Западные СМИ утверждают, что Украина побеждает в ракетно-дроновой войне. Ведь российская ПВО не может отразить атаки, особенно в Крыму.

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Как запускают дроны в Россию

Запуск беспилотников через границу – рискованное дело. Ранее военные работали под Бахмутом. На Харьковщине же густая листва, отсутствие фиксированной линии фронта и еще ближе к России. Поэтому есть опасность от разведывательных групп.

А еще оккупанты постоянно запускают разведывательные дроны типа "Орлан". Если обнаружат движение – накроют это место артиллерией или нанесут авиаудары.

Пока группа запускала дрон, ее дважды прерывали обстрелы. От "Орлана" можно только спрятаться и ждать, пока он пролетит.

Бойцы начали работу в сумерках, чтобы не быть замеченными. А также чтобы не разгружать оборудование в темноте. Они запускали дроны Vampire.

И даже установили рекорд по количеству вылетов "Вампиров" за одну ночь – 24. Один из дронов заминировал дорогу. На следующий день на ней подорвались бронированная машина и автомобиль.

Защитники указали на экран дрона – мол, эти поля – уже Россия. И пошутили: можем поехать без визы.

Кто работает пилотом БПЛА

Родители одного из воинов, Артема, живут на Харьковщине.

В течение 18 месяцев он обманывал их, говоря, что находится на мирном блокпосту, тогда как на самом деле воевал на передовой. Теперь они знают, что он рядом, и ощущение того, что он воюет за свой настоящий дом, не дает ему покоя,

– пишут медийщики.

Другой боец, Саша, задолго до начала войны работал с Зеленским. Тогда тот еще не баллотировался в президенты.

Журналисты метко заметили: вряд ли кто-то из российских военных близко знает Путина.

Украина модернизировала дроны Sea Baby

И не просто модернизировала, а уже испытала в бою на Кинбурнской косе. На что способны морские БПЛА, оснащенные системой залпового огня "Град", – читайте здесь.