Кто будет баллотироваться в президенты от "Оппоблока" будет известно в январе, – Новинский

На съезде партии "Оппозиционный блок" 15 декабря будет обсуждаться сложившаяся ситуация, связанная с выходом из "Оппозиционного блока" депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а на втором съезде в январе будет выдвинут единый кандидат от партии для участия в президентских выборах.

Об этом сообщил народный депутат, руководитель фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский на собрании "Оппозиционного блока", которое состоялось сегодня.

Наша партия будет участвовать в выборах президента. Мы проведем съезд. Первый этап съезда в декабре – там мы обсудим ситуацию, которая сложилась в нашей партии, примем соответствующие решения, а на следующем этапе съезда в январе будет выдвинут кандидат для участия в выборах президента Украины,

– отметил Вадим Новинский.

По его словам, партия будет формировать предвыборные штабы во всех регионах страны, чтобы кандидат от "Оппозиционного блока", как минимум, вышел во второй тур.

"Затем, после выборов президента, мы будем участвовать в парламентских выборах, и мы займем первое место среди всех политических партий, у нас есть для этого все – человеческие ресурсы, поддержка бизнеса, поддержка наших избирателей, у нас есть мощная команда. В 2020 году будут выборы в местные органы самоуправления, где мы тоже будем принимать участие. Так все мы сможем выбрать ту власть, которая сможет изменить нашу страну к лучшему", – подчеркнул Вадим Новинский.

По словам Вадима Новинского, сегодня "Оппозиционный блок" – единственная твердая оппозиция действующей власти как в экономических вопросах, так и в вопросах идеологии.

"Наша партия "Оппозиционный блок" всегда была и будет единственной реальной идеологической и экономической твердой оппозицией нынешней власти во главе с президентом. Потому что те, кто находится в парламенте, они сначала собрались в коалицию, было пять фракций создали коалицию "Европейская Украина". Потом кто-то вышел из этой коалиции и оппонирует президенту Порошенко только по экономическим вопросам. Когда же вопрос касается идеологии – отношение к истории, отношение к нашим героям, отношение к языку, к религии, то они все едины с властью. И только мы отстаиваем интересы наших избирателей по всем идеологическим и гуманитарным вопросам. И голосуем против всех этих националистических новаций президента и коалиции", – отметил Вадим Новинский.

По его словам, "Оппозиционный блок" – последовательная оппозиция, которая в то же время является и партией здравого смысла.

Мы – последовательная оппозиция, но при этом мы являемся партией здравого смысла. Мы хотим, чтобы наша страна была успешной, мирной, стабильной, где бы люди могли спокойно развивать свои таланты, а не ехать за границу на заработки,

– считает Вадим Новинский.

Также руководитель фракции "Оппозиционный блок" подчеркнул, что партия последовательно отстаивает позицию, чтобы у местного самоуправления было больше прав, чтобы оно не ездило в Киев по всем вопросам. "Мы за полную децентрализацию, чтобы все права были на местах", – сообщил Вадим Новинский.