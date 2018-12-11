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      Хто буде балотуватися в президенти від "Опоблоку" буде відомо у січні, – Новинський

      35 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      На з'їзді партії "Опозиційний блок" 15 грудня буде обговорюватися ситуація, що склалася, пов'язана з виходом з "Опозиційного блоку" депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, а на другому з'їзді в січні буде висунутий єдиний кандидат від партії для участі в президентських виборах.

      Про це повідомив народний депутат, керівник фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадим Новинський на зборах "Опозиційного блоку", яке відбулося сьогодні.

      Наша партія буде брати участь у виборах президента. Ми проведемо з'їзд. Перший етап з'їзду в грудні – там ми обговоримо ситуацію, яка склалася в нашій партії, приймемо відповідні рішення, а на наступному етапі з'їзду в січні буде висунутий кандидат для участі в виборах президента України,
      – зазначив Вадим Новинський.

      За його словами, партія буде формувати передвиборчі штаби в усіх регіонах країни, щоб кандидат від "Опозиційного блоку", як мінімум, вийшов у другий тур.

      "Потім, після виборів президента, ми будемо брати участь в парламентських виборах, і ми займемо перше місце серед усіх політичних партій, у нас є для цього все – людські ресурси, підтримка бізнесу, підтримка наших виборців, у нас є потужна команда. У 2020 році будуть вибори в місцеві органи самоврядування, де ми теж будемо брати участь. Так всі ми зможемо обрати ту владу, яка зможе змінити нашу країну на краще", – підкреслив Вадим Новинський.

      За словами Вадима Новинського, сьогодні "Опозиційний блок" – єдина тверда опозиція чинної влади, як в економічних питаннях, так і в питаннях ідеології.

      "Наша партія "Опозиційний блок" завжди була і буде єдиною реальною ідеологічною та економічною твердою опозицією нинішньої влади на чолі з президентом. Тому що ті, хто знаходиться в парламенті, вони спочатку зібралися в коаліцію, було п'ять фракцій, створили коаліцію "Європейська Україна". Потім хтось вийшов з цієї коаліції і опонує президенту Порошенку тільки з економічних питань. Коли ж питання стосується ідеології – ставлення до історії, ставлення до наших героїв, ставлення до мови, до релігії, то вони всі єдині з владою. І тільки ми відстоюємо інтереси наших виборців за всіма ідеологічними і гуманітарними питаннями. І голосуємо проти всіх цих націоналістичних новацій президента і коаліції", – зазначив Вадим Новинський.

      За його словами, "Опозиційний блок" – послідовна опозиція, яка в той же час є і партією здорового глузду.

      Ми – послідовна опозиція, але при цьому ми є партією здорового глузду. Ми хочемо, щоб наша країна була успішною, мирною, стабільною, де б люди могли спокійно розвивати свої таланти, а не їхати за кордон на заробітки,
      – вважає Вадим Новинський.

      Також керівник фракції "Опозиційний блок" підкреслив, що партія послідовно відстоює позицію, щоб у місцевого самоврядування було більше прав, щоб воно не їздило до Києва з усіх питань. "Ми за цілковиту децентралізацію, щоб усі права були на місцях", – повідомив Вадим Новинський.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Вадим Новинський Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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