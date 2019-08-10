Кто чаще всего оформляет электронные визы в Украину: данные МИД
Украинские электронные визы с января по июль 2019 года чаще всего оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Они делали документы, чтобы иметь возможность путешествовать по нашей стране, или для деловых поездок.
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц отметил, что электронные визы в Украину могут открыть граждане более 50 стран.
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"Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019, которыми пользуются иностранцы из 52 государств. Этому удобному новейшему механизму лишь чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", – сказал Заяц.
Так, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз для иностранцев.
Наиболее активными пользователями современной веб-платформы е-Виза стали китайцы – 12 125 человек, австралийцы – 2 368 человек, жители Саудовской Аравии – 1 787 человек.
Статистика оформления иностранцами электронных виз в Украину
Чаще всего они оформляют визы с целью туризма, деловых поездок и частных путешествий.
Что интересно, самому младшему аппликанту на е-Визу было только 2 месяца, а самому старшему – 96 лет.
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