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      Кто чаще всего оформляет электронные визы в Украину: данные МИД

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      Граждане Китая чаще всего оформляют электронные визы в Украину
      Граждане Китая чаще всего оформляют электронные визы в Украину / Иллюстративное фото

      Украинские электронные визы с января по июль 2019 года чаще всего оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии. Они делали документы, чтобы иметь возможность путешествовать по нашей стране, или для деловых поездок.

      Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц отметил, что электронные визы в Украину могут открыть граждане более 50 стран.

      Интересно: Украина открывает новые визовые центры за рубежом: перечень стран

      "Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019, которыми пользуются иностранцы из 52 государств. Этому удобному новейшему механизму лишь чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", – сказал Заяц.

      Так, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз для иностранцев.

      Наиболее активными пользователями современной веб-платформы е-Виза стали китайцы – 12 125 человек, австралийцы – 2 368 человек, жители Саудовской Аравии – 1 787 человек.


      Статистика оформления иностранцами электронных виз в Украину

      Чаще всего они оформляют визы с целью туризма, деловых поездок и частных путешествий.

      Что интересно, самому младшему аппликанту на е-Визу было только 2 месяца, а самому старшему – 96 лет.

      безвіз
      Страны, в которые украинцам можно путешествовать без виз

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      Теги: Новости Украины Новости политики Китай Австрия Саудовская Аравия МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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