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      Хто найчастіше оформлює електронні візи в Україну: дані МЗС

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      Громадяни Китаю найчастіше оформлюють електронні візи в Україну
      Громадяни Китаю найчастіше оформлюють електронні візи в Україну / Ілюстративне фото

      Українські електронні візи з січня по липень 2019 року найчастіше оформляли громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії. Вони робили документи аби мати змогу подорожувати нашою країною, або для ділових поїздок.

      Державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць відзначив, що електронні візи в Україну мають змогу відкрити громадяни понад 50 країн.

      Цікаво: Україна відкриває нові візові центри за кордоном: перелік країн

      "Пишаємося в ⁦МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність", – сказав Заяць.

      Так, у 2019 році МЗС централізовано оформило понад 20 тисяч електронних віз для іноземців.

      Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи е-Візу стали китайці – 12 125 осіб, австралійці – 2 368 осіб, жителі Саудівської Аравії – 1 787 осіб.


      Статистика оформленнями іноземцями електронних віз в Україну

      Найчастіше вони оформлюють візи з метою туризму, ділових поїздок і приватних подорожей.

      Що цікаво, наймолодшому апліканту на е-Візу було лише 2 місяці, а найстаршому – 96 років.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Китай Саудівська Аравія Австрія
      Джерело: 24 Канал
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