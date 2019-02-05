Кто есть "who" в команде Виталия Кличко?

Знает ли Киевский городской голова о предателях в своей команде? Поддержит ли позорную попытку своих подчиненных передать киевскую землю в аренду компании, которая на 100% принадлежит Российской Федерации?

Ответы на эти вопросы общество вскоре получит.

Весной 2014 года, после коварного вторжения России граждане Украины обсуждали угрозу захвата киевских земель русскими танками. Никто и мысли не мог допустить, что весной 2019 года захват киевских земель будут осуществлять российские банки.

Трудно поверить в реалистичность ситуации, но "дочка" российского государственного банка "Сбербанк" (настоящее название "Сбербанк Россия") может получить земельный участок в Киеве. Сегодня вокруг этого острого вопроса у столичной власти развернулась настоящая борьба.

На боевых самолетах одним из важнейших элементов системы оснащения есть система распознавания "свой-чужой". В условиях противодействия российской военный агрессии в команде киевской власти таким элементом для распознания могут стать два решения Киевского городского совета, которые сейчас обсуждаются в Постоянных комиссиях. И в зависимости от того, за какое решение проголосуют депутаты, станет понятно, кто есть "who" в команде Кличко.

Проект одного из них в конце 2018 года зарегистрировал Департамент земельных ресурсов КГГА. В документе предлагается передать в аренду около 3,5 га земли, которая является собственностью общины Киева, российскому "Сбербанку", что находится под санкциями и все еще осуществляет свою деятельность в Украине.

Такой проект решения подписали директор Департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич, и.о. начальника отдела правового обеспечения Департамента земельных ресурсов КГГА М. Дегтяренко и заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, который контролирует Департамент земельных ресурсов и Департамент градостроительства и архитектуры.

Кардинально другой проект решения КМР, который предусматривает мораторий на передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам с уставным капиталом государства-агрессора зарегистрирован группой депутатов Киевсовета, которые представляют все фракции и депутатские группы.

На данный момент четко видно, кто в киевской власти работает в интересах государства Украины, а кто нет. Вопрос о предоставлении в Киеве земельного участка российскому "Сбербанку" развел столичный политикум по разные стороны баррикад.

Наши Не наши Александр Бродский "Еднисть" Петр Оленич, директор Департамента земельных ресурсов КГГА Сергей Башлаков "Киевская команда" М. Дегтяренко, и.о. начальника отдела правового обеспечения Департамента земельных ресурсов КГГА Елена Овраменко "Солидарность" Александр Спасибко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис Попов "Свобода" Юлия Ярмоленко "Солидарность" Олег Петровец "Солидарность" Вадим Васильчук "Киевская команда" Петр Кузик "Свобода" Владимир Назаренко "Свобода" Иван Картавый "Свобода" Виталий Павлик "Еднисть" Анна Свириденко "Батькивщина" Наталия Манойленко "Самопомич"

Члены Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции на заседании от 16 января 2019 года, тоже приняли решение, согласно которому Департаменту земельных ресурсов КГГА рекомендовано отозвать проект решения о передаче земли "Сбербанку", а Комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства и землепользования снять его с рассмотрения. Поскольку протокол заседания на официальном сайте КМР не обнародован, на данный момент нет возможности назвать фамилии всех, кто встал на защиту интересов государства.

Список, приведенный выше, будет пополняться другими фамилиями столичных чиновников и депутатов Киеврады.

Очевидно, в этот раз инициаторам проекта решения о предоставлении в аренду земли "Сбербанку" в Киеве не удастся спрятаться за "общими голосованиями". Ответственность будет персональной, ведь в данном случае речь идет не о выделении земельного участка "скандальному застройщику", а по сути о пособничестве государству-агрессору, которое не первый год ведет против нашей страны войну.

Теперь ждем, в список попадут Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов ("Солидарность"), председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александр Мищенко ("Солидарность") и Киевский городской голова Виталий Кличко. Мэр столицы всегда последовательно придерживался принципиальной позиции по защите национальных интересов. Надеемся, решение по ситуации со "Сбербанком" не станет исключением.