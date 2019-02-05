Хто є "who" в команді Віталія Кличка?

Чи знає Київський міський голова про зрадників у своїй команді? Чи підтримає ганебну спробу своїх підлеглих передати київську землю в оренду компанії, що на 100% належить Російській Федерації?

Відповіді на ці питання суспільство незабаром отримає.

Навесні 2014 року, після підступного вторгнення Росії громадяни України обговорювали загрозу загарбництва київських земель російськими танками. Ніхто й думки не міг припустити, що навесні 2019 року загарбництво київських земель здійснюватимуть російські банки.

Важко повірити у реалістичність ситуації, але "дочка" російського державного банку "Сбербанк" (правдива назва "Сбєрбанк Росія") може отримати земельну ділянку у Києва. Сьогодні навколо цього гострого питання у столичній владі розгорнулась справжня боротьба.

На бойових літаках одним з найважливіших елементів системи оснащення є система розпізнавання "свій-чужий". В умовах протидії російській військовий агресії в команді київської влади таким елементом для розпізнання може стати два рішення Київської міської ради, які зараз обговорюються у Постійних комісіях. І в залежності від того, за яке рішення проголосують депутати, стане зрозуміло, хто є "who" в команді Кличка.

Проект одного з них наприкінці 2018 року зареєстрував Департамент земельних ресурсів КМДА. В документі пропонується передати в оренду близько 3,5 га землі, яка є власністю громади Києва, російському "Сбербанку", що знаходиться під санкціями та все ще здійснює свою діяльність в Україні.

Такий проект рішення особисто підписали директор Департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич, в.о. начальника відділу правового забезпечення Департаменту земельних ресурсів КМДА М. Дегтяренко, та заступник голови КМДА Олександр Спасибко, який контролює Департамент земельних ресурсів та Департамент містобудування та архітектури.

Кардинально інший проект рішення КМР, який передбачає мораторій на передачу комунального майна та землі юридичним особам зі статутним капіталом держави-агресора зареєстровано групою депутатів Київради, які представляють всі фракції та депутатські групи.

На даний момент чітко видно, хто у київській владі працює в інтересах держави Україна, а хто ні. Питання надання у Києві земельної ділянки російському "Сбербанку" розвело столичний політикум по різні боки барикад.

Наші Не наші Олександр Бродський "Єдність" Петро Оленич, директор Департаменту земельних ресурсів КМДА Сергій Башлаков "Київська команда" М. Дегтяренко, в.о. начальника відділу правового забезпечення Департаменту земельних ресурсів КМДА Олена Овраменко "Солідарність" Олександр Спасибко, заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис Попов "Свобода" Юлія Ярмоленко "Солідарність" Олег Петровець "Солідарність" Вадим Васильчук "Київська команда" Петро Кузик "Свобода" Володимир Назаренко "Свобода" Іван Картавий "Свобода" Віталій Павлик "Єдність" Ганна Свириденко "Батьківщина" Наталія Манойленко "Самопоміч"



Члени Постійної комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції на засіданні від 16 січня 2019 року, теж прийняли рішення, згідно з яким Департаменту земельних ресурсів КМДА рекомендовано відкликати проект рішення про передачу землі "Сбербанку", а Комісії Київради з питань містобудування та землекористування зняти його з розгляду. Оскільки протокол засідання на офіційному сайті КМР не оприлюднено, на даний момент немає можливості назвати прізвища всіх, хто встав на захист інтересів держави.

Список, наведений вище, буде поповнюватися іншими прізвищами столичних чиновників та депутатів Київради.

Очевидно, цього разу ініціаторам проекту рішення про надання в оренду землі "Сбербанку" у Києві не вдасться сховатись за "загальними голосуваннями". Відповідальність буде персональною, адже в даному випадку йдеться не про виділення земельної ділянки "скандальному забудовнику", а по суті про пособництво державі-агресору, яка не перший рік веде проти нашої країни війну.

Тепер чекаємо, у який список потраплять Секретар Київради Володимир Прокопів ("Солідарність"), голова Постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Олександр Міщенко ("Солідарність") та Київський міський голова Віталій Кличко. Мер столиці завжди послідовно дотримувався принципової позиції стосовно захисту національних інтересів. Сподіваємось, рішення по ситуації із "Сбербанком" не стане виключенням.