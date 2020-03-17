Кто и как будет следить за транспортом во время карантина
В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородние перевозки, а в общественном транспорте в городах должны передвигаться одновременно не больше 10 человек. Однако, кто и как будет контролировать соблюдение этих норм?
Обов'язок покладений на національну поліцію. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що для цього у правоохоронцв є усі важелі впливу.
Тим часом У містах України продовжують їздити заповнені людьми автобуси: фото
Він зазначив, що громадський транспорт є одним із місць найбільшого ризику. Тому поліція буде якомога жорсткіше контролювати пасажирські перевезення.
Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за закону,
– сказав заступник міністра.
Обмеження у роботі транспорту
- З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
- У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.
- Перевезення пасажирів у містах допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі
- У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.
Які ще обмеження будуть діяти:
- Закриваються заклади культури, ТРЦ, спортивні зали, ресторани, кафе, кінотеатри та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.
- Тимчасово заборонено планові заходи і операції у лікарнях, їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.
- Заборонено масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.
- Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.
Що заборонено в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу