Кто и как будет следить за транспортом во время карантина

В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородние перевозки, а в общественном транспорте в городах должны передвигаться одновременно не больше 10 человек. Однако, кто и как будет контролировать соблюдение этих норм?

Обов'язок покладений на національну поліцію. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що для цього у правоохоронцв є усі важелі впливу.

Тим часом У містах України продовжують їздити заповнені людьми автобуси: фото

Він зазначив, що громадський транспорт є одним із місць найбільшого ризику. Тому поліція буде якомога жорсткіше контролювати пасажирські перевезення.

Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за закону,

– сказав заступник міністра.

Обмеження у роботі транспорту

З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.

Перевезення пасажирів у містах допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі

У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.

Які ще обмеження будуть діяти:

Закриваються заклади культури, ТРЦ, спортивні зали, ресторани, кафе, кінотеатри та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.

та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку. Тимчасово заборонено планові заходи і операції у лікарнях , їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.

, їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги. Заборонено масові заходи за участю понад 10 осіб , включно з обрядами та церемоніями.

, включно з обрядами та церемоніями. Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.



Що заборонено в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу