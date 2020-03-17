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      Хто і як слідкуватиме за транспортом на час карантину

      - Читать новость на русском
      Як поліція контролюватиме громадський транспорт на час карантину / Фото 24 каналу

      В Україні з 17 березня діє суворий карантин, за якого заборонені міжобласні та міжміські перевезення, а у громадському транспорті в містах повинні пересуватися одночасно не більше 10 людей. Однак, хто і як контролюватиме дотримання цих норм?

      Обов'язок покладений на національну поліцію. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що для цього у правоохоронців є усі важелі впливу.

      Тим часом У містах України продовжують їздити заповнені людьми автобуси: фото

      Він зазначив, що громадський транспорт є одним із місць найбільшого ризику. Тому поліція буде якомога жорсткіше контролювати пасажирські перевезення.

      Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за закону,
      – сказав заступник міністра.

      Обмеження у роботі транспорту

      • З 12:00 18 березня заборонено залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
      • У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.
      • Перевезення пасажирів у містах допускається у режимі до 10 осіб у маршрутках і таксі
      • У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.

      Які ще обмеження будуть діяти:

      • Закриваються заклади культури, ТРЦ, спортивні зали, ресторани, кафе, кінотеатри та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.
      • Тимчасово заборонено планові заходи і операції у лікарнях, їх частково перекваліфікують у заклади медичної допомоги.
      • Заборонено масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.
      • Обмежено експорт продуктів харчування, а також повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.


      Що заборонено в Україні на час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Володимир Зеленський Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Транспорт
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