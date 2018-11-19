Кто и как наживается на войне в Украине? Ответы – в "Деле детектива"

Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Николай, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

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Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, сколько убытков государству нанесли коррупционные схемы на войне и как к этому были причастны как работники Вооруженных сил Украины, так и работники государственного предприятия.

Как расследуют дела о коррупции в условиях войны – смотрите анонс программы: