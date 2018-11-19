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      Кто и как наживается на войне в Украине? Ответы – в "Деле детектива"

      85 Читати новину українською
      "Дело детектива"
      "Дело детектива" / 24 канал

      Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Николай, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

      "Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

      Читайте также: НАБУ открыло дело против Яценюка и Петренко: в Минюсте заявляют о фейке и давлении

      Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, сколько убытков государству нанесли коррупционные схемы на войне и как к этому были причастны как работники Вооруженных сил Украины, так и работники государственного предприятия.

      Как расследуют дела о коррупции в условиях войны – смотрите анонс программы:

       

      Теги: Новости Украины Коррупция Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины НАБУ
      Источник: 24 Канал
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