Кто и как наживается на войне в Украине? Ответы – в "Деле детектива"
Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска – детектив НАБУ Николай, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.
"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.
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Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, сколько убытков государству нанесли коррупционные схемы на войне и как к этому были причастны как работники Вооруженных сил Украины, так и работники государственного предприятия.
Как расследуют дела о коррупции в условиях войны – смотрите анонс программы:
Источник: 24 Канал
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