Кто и сколько миллионов получил из работников "Нафтогаза": детали в цифрах

Вознаграждать за хорошо проделанную работу – вполне нормальная практика, но как-то так случается, что наши чиновники немного переоценивают свои старания.

Если вы думали, что премия в 200 тысяч гривен бывшей главы НАЗК Корчак – сумма приличная, то руководители "Нафтогаза" над такой суммой просто посмеются. Потому миллиарды "Газпромом" не выплачены, а вот миллионы премий уже в кармане.

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46 миллионов долларов – такой ​​суммой премировали представителей "Нафтогаза" за победу на Стокгольмском арбитраже над "Газпромом". Деньги распределят между 41 работником "Нафтогаза". Глава правления Андрей Коболев получил почти 8 миллионов долларов.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев получил почти 8 миллионов долларов

А коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обогатился на 6 миллионов долларов.

Юрий Витренко получил 6 миллионов долларов

Сейчас выплачен 21 миллион долларов. А остаток в 25,6 миллиона долларов будет выплачиваться 3 года при условии успешного взыскания с "Газпрома". По результатам двух арбитражных производств, "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" еще 2,5 миллиарда долларов.

Юрий Витренко получил 6 миллионов долларов. Позже "Газпром" должен выплатить 25,6 миллиона долларов за 3 года

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



Сейчас выплачен 21 миллион долларов. А остаток в 25,6 миллиона долларов будет выплачиваться 3 года при условии успешного взыскания с "Газпрома". По результатам двух арбитражных производств, "Газпром" должен оплатить "Нафтогазу" еще 2,5 миллиарда долларов.