Кто и сколько платит за оборону Евросоюза: цифры

Общий оборонный бюджет 28 стран-членов Евросоюза в 2016 году составил 200 миллиардов евро.

Об этом со ссылкой на Евростат сообщает "Укринформ".

При этом больше всего на оборону потратила Великобритания – 47 миллиарда евро, что составляет почти четверть от всех государственных расходов ЕС на оборону. Далее следуют Франция – 41 миллиард, Германия 33 миллиарда и Италия 22 миллиарда.

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В то же время относительно ВВП оборонный бюджет был крупнейшим в Эстонии – 2,4%, Греции – 2,1%, в Великобритании – 2% и во Франции – 1,8%.

Наименьшие расходы на оборону относительно ВВП в 2016-м были в Ирландии – 0,3%, Люксембурге – 0,4%, на Мальте и в Австрии – по 0,6%.