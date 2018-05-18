Хто і скільки платить за оборону Євросоюзу: цифри

Загальний оборонний бюджет 28 країн-членів Євросоюзу у 2016-му становив 200 мільярдів євро.

Про це з посиланням на Євростат повідомляє "Укрінформ".

При цьому найбільше на оборону витратила Велика Британія – 47 мільярди євро, що становить майже чверть від усіх державних витрат ЄС на оборону. Далі ідуть Франція – 41 мільярд, Німеччина 33 мільярди та Італія 22 мільярди.

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Водночас відносно ВВП оборонний бюджет був найбільшим в Естонії – 2,4%, Греції – 2,1%, у Великій Британії – 2% та у Франції – 1,8%.

Найменші витрати на оборону відносно ВВП у 2016-му були в Ірландії – 0,3%, Люксембурзі – 0,4%, на Мальті та в Австрії – по 0,6%.