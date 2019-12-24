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      Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде: полный список

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      Составили "рейтинг" кнопкодавов новой Верховной Рады / ua.news

      45 случаев кнопкодавства у 15 народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва – и это только то, что удалось зафиксировать журналистам в 2019 году.

      Кнопкодавство нардепов касалось не менее восьми законопроектов, а также процедурных вопросов и даже просто регистрации на участие в заседании. Об этом рассказали на сайте "Общественного движения ЧЕСТНО".

      К теме: Рада приняла закон о кнопкодавстве: что грозит нардепам-нарушителям

      "Рейтинг" кнопкодавов

      Особенно кнопкодавством "отличилась" фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь". Депутаты ОПЗЖ голосовали не за себя 27 раз. Четверо депутатов из группы "Доверие" кнопкодавилы восемь раз.

      Первая пятерка "лидеров" кнопкодавства новой Рады:

      • 9 случаев. Больше всего нарушений процедуры голосования имел депутат Владимир Кальцев из ОПЗЖ.
      • 8 случаев. Внефракционный Муса Магомедов.
      • 4 случая. Андрей Иванчук из "Доверия" и Михаил Макаренко из ОПЗЖ.
      • 3 случая. Николай Скорик, Григорий Суркис, Сергей Ларин и Виктор Черный (все с ОПЗЖ).
      • 2 случая. Василий Петевка с "Доверия".

      кнопкодавы

      Депутаты, которые кнопкодавили больше всех / Инфографика "Честно"

      На каких законах кнопкодавили депутаты

      • 8 нарушений касались законопроекта 2116 "О Государственном бюро расследований".
      • Также 8 – законопроекта 2299 о совершенствовании высшего образования.
      • 7 кнопкодавств было за законопроект 2490-1 о энергетике и коммунальных услугах.

      Напомним: Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

      Прекратится ли кнопкодавство в 2020 году

      В Конституции Украины записано, что депутаты голосовать должны лично. Однако до сих пор никаких санкций для нарушителей в законодательстве не было. Верховная Рада 19 декабря приняла законопроект 2148, который наконец криминализирует кнопкодавство. 

      • К слову, журналисты будут иметь право сообщать о выявленных фактах кнопкодавства в аппарат Рады.

      Конституционный Суд также рассмотрит законопроект 1027, инициированный президентом Зеленским. Он предусматривает лишение депутата мандата за кнопкодавство. Причем нарушителем будет и тот, кто разрешил голосовать за себя.

      Интересное: только в один день 18 декабря зафиксировали 20 фактов кнопкодавства.

      У нас большие проблемы, – эксперт о добыче газа в Украине
      23 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Петьовка Василий Васильевич Григорий Суркис Оппозиционная платформа – За жизнь Законодательство Кнопкодавство
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