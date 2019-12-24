Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде: полный список
45 случаев кнопкодавства у 15 народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва – и это только то, что удалось зафиксировать журналистам в 2019 году.
Кнопкодавство нардепов касалось не менее восьми законопроектов, а также процедурных вопросов и даже просто регистрации на участие в заседании. Об этом рассказали на сайте "Общественного движения ЧЕСТНО".
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"Рейтинг" кнопкодавов
Особенно кнопкодавством "отличилась" фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь". Депутаты ОПЗЖ голосовали не за себя 27 раз. Четверо депутатов из группы "Доверие" кнопкодавилы восемь раз.
Первая пятерка "лидеров" кнопкодавства новой Рады:
- 9 случаев. Больше всего нарушений процедуры голосования имел депутат Владимир Кальцев из ОПЗЖ.
- 8 случаев. Внефракционный Муса Магомедов.
- 4 случая. Андрей Иванчук из "Доверия" и Михаил Макаренко из ОПЗЖ.
- 3 случая. Николай Скорик, Григорий Суркис, Сергей Ларин и Виктор Черный (все с ОПЗЖ).
- 2 случая. Василий Петевка с "Доверия".
Депутаты, которые кнопкодавили больше всех / Инфографика "Честно"
На каких законах кнопкодавили депутаты
- 8 нарушений касались законопроекта 2116 "О Государственном бюро расследований".
- Также 8 – законопроекта 2299 о совершенствовании высшего образования.
- 7 кнопкодавств было за законопроект 2490-1 о энергетике и коммунальных услугах.
Напомним: Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео
Прекратится ли кнопкодавство в 2020 году
В Конституции Украины записано, что депутаты голосовать должны лично. Однако до сих пор никаких санкций для нарушителей в законодательстве не было. Верховная Рада 19 декабря приняла законопроект 2148, который наконец криминализирует кнопкодавство.
- К слову, журналисты будут иметь право сообщать о выявленных фактах кнопкодавства в аппарат Рады.
Конституционный Суд также рассмотрит законопроект 1027, инициированный президентом Зеленским. Он предусматривает лишение депутата мандата за кнопкодавство. Причем нарушителем будет и тот, кто разрешил голосовать за себя.
Интересное: только в один день 18 декабря зафиксировали 20 фактов кнопкодавства.
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