Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде: полный список

45 случаев кнопкодавства у 15 народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва – и это только то, что удалось зафиксировать журналистам в 2019 году.

Кнопкодавство нардепов касалось не менее восьми законопроектов, а также процедурных вопросов и даже просто регистрации на участие в заседании. Об этом рассказали на сайте " Общественного движения ЧЕСТНО ".

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"Рейтинг" кнопкодавов

Особенно кнопкодавством "отличилась" фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь". Депутаты ОПЗЖ голосовали не за себя 27 раз. Четверо депутатов из группы "Доверие" кнопкодавилы восемь раз.

Первая пятерка "лидеров" кнопкодавства новой Рады:

9 случаев. Больше всего нарушений процедуры голосования имел депутат Владимир Кальцев из ОПЗЖ.

8 случаев. Внефракционный Муса Магомедов.

4 случая. Андрей Иванчук из "Доверия" и Михаил Макаренко из ОПЗЖ.

3 случая. Николай Скорик, Григорий Суркис, Сергей Ларин и Виктор Черный (все с ОПЗЖ).

2 случая. Василий Петевка с "Доверия".

Депутаты, которые кнопкодавили больше всех / Инфографика "Честно"

На каких законах кнопкодавили депутаты

8 нарушений касались законопроекта 2116 "О Государственном бюро расследований".

Также 8 – законопроекта 2299 о совершенствовании высшего образования.

7 кнопкодавств было за законопроект 2490-1 о энергетике и коммунальных услугах.

Напомним: Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

Прекратится ли кнопкодавство в 2020 году

В Конституции Украины записано, что депутаты голосовать должны лично. Однако до сих пор никаких санкций для нарушителей в законодательстве не было. Верховная Рада 19 декабря приняла законопроект 2148 , который наконец криминализирует кнопкодавство.

К слову, журналисты будут иметь право сообщать о выявленных фактах кнопкодавства в аппарат Рады.

Конституционный Суд также рассмотрит законопроект 1027 , инициированный президентом Зеленским. Он предусматривает лишение депутата мандата за кнопкодавство. Причем нарушителем будет и тот, кто разрешил голосовать за себя.