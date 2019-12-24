Хто і за які закони кнопкодавив у новій Верховній Раді: повний список

45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання – і це тільки те, що вдалося зафіксувати журналістам у 2019 році.

Кнопкодавство нардепів стосувалося щонайменше восьми законопроєктів, а також процедурних питань та навіть просто реєстрації на участь у засіданні. Про це розповіли на сайті "Громадського руху ЧЕСНО".

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"Рейтинг" кнопкодавів

Особливо кнопкодавством "відзначилася" фракція "Опозиційної платформи – За життя". Депутати ОПЗЖ голосували не за себе 27 разів. Четверо депутатів з групи "Довіра" кнопкодавили вісім разів.

Перша п'ятірка "лідерів" кнопкодавства нової Ради:

9 випадків. Найбільше порушень процедури голосування мав депутат Володимир Кальцев з ОПЗЖ.

8 випадків. Позафракційний Муса Магомедов.

4 випадки. Андрій Іванчук з "Довіри" та Михайло Макаренко з ОПЗЖ.

3 випадки. Микола Скорик, Григорій Суркіс, Сергій Ларін та Віктор Чорний (усі з ОПЗЖ).

2 випадки. Василь Петьовка з "Довіри".

Депутати, що кнопкодавили найбільше / Інфографіка "Чесно"

За які закони кнопкодавили депутати

8 порушень стосувалися законопроєкту 2116 "Про Державне бюро розслідувань".

Також 8 – законопроєкту 2299 про вдосконалення вищої освіти.

7 кнопкодавств було за законопроєкт 2490-1 щодо енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо: Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

Чи припиниться кнопкодавство у 2020 році

У Конституції України записано, що депутати голосувати повинні особисто. Однак досі жодних санкцій для порушників у законодавстві не було. Верховна Рада 19 грудня прийняла законопроєкт 2148, який нарешті криміналізує кнопкодавство.

До слова, журналісти матимуть право повідомляти про виявлені факти кнопкодавства до апарату Ради.

Конституційний Суд також розгляне законопроєкт 1027, ініційований президентом Зеленським. Він передбачає позбавлення депутата мандату за кнопкодавство. Причому порушником буде й той, хто дозволив голосувати за себе.

Цікавинка: лише в один день 18 грудня зафіксували 20 фактів кнопкодавства.