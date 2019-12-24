Хто і за які закони кнопкодавив у новій Верховній Раді: повний список
45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання – і це тільки те, що вдалося зафіксувати журналістам у 2019 році.
Кнопкодавство нардепів стосувалося щонайменше восьми законопроєктів, а також процедурних питань та навіть просто реєстрації на участь у засіданні. Про це розповіли на сайті "Громадського руху ЧЕСНО".
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"Рейтинг" кнопкодавів
Особливо кнопкодавством "відзначилася" фракція "Опозиційної платформи – За життя". Депутати ОПЗЖ голосували не за себе 27 разів. Четверо депутатів з групи "Довіра" кнопкодавили вісім разів.
Перша п'ятірка "лідерів" кнопкодавства нової Ради:
- 9 випадків. Найбільше порушень процедури голосування мав депутат Володимир Кальцев з ОПЗЖ.
- 8 випадків. Позафракційний Муса Магомедов.
- 4 випадки. Андрій Іванчук з "Довіри" та Михайло Макаренко з ОПЗЖ.
- 3 випадки. Микола Скорик, Григорій Суркіс, Сергій Ларін та Віктор Чорний (усі з ОПЗЖ).
- 2 випадки. Василь Петьовка з "Довіри".
Депутати, що кнопкодавили найбільше / Інфографіка "Чесно"
За які закони кнопкодавили депутати
- 8 порушень стосувалися законопроєкту 2116 "Про Державне бюро розслідувань".
- Також 8 – законопроєкту 2299 про вдосконалення вищої освіти.
- 7 кнопкодавств було за законопроєкт 2490-1 щодо енергетики та комунальних послуг.
Нагадаємо: Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео
Чи припиниться кнопкодавство у 2020 році
У Конституції України записано, що депутати голосувати повинні особисто. Однак досі жодних санкцій для порушників у законодавстві не було. Верховна Рада 19 грудня прийняла законопроєкт 2148, який нарешті криміналізує кнопкодавство.
- До слова, журналісти матимуть право повідомляти про виявлені факти кнопкодавства до апарату Ради.
Конституційний Суд також розгляне законопроєкт 1027, ініційований президентом Зеленським. Він передбачає позбавлення депутата мандату за кнопкодавство. Причому порушником буде й той, хто дозволив голосувати за себе.
Цікавинка: лише в один день 18 грудня зафіксували 20 фактів кнопкодавства.