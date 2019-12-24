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      Хто і за які закони кнопкодавив у новій Верховній Раді: повний список

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      Склали "рейтинг" кнопкодавів нової Верховної Ради / ua.news

      45 випадків кнопкодавства у 15 народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання – і це тільки те, що вдалося зафіксувати журналістам у 2019 році.

      Кнопкодавство нардепів стосувалося щонайменше восьми законопроєктів, а також процедурних питань та навіть просто реєстрації на участь у засіданні. Про це розповіли на сайті "Громадського руху ЧЕСНО".

      До теми: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

      "Рейтинг" кнопкодавів

      Особливо кнопкодавством "відзначилася" фракція "Опозиційної платформи – За життя". Депутати ОПЗЖ голосували не за себе 27 разів. Четверо депутатів з групи "Довіра" кнопкодавили вісім разів.

      Перша п'ятірка "лідерів" кнопкодавства нової Ради:

      • 9 випадків. Найбільше порушень процедури голосування мав депутат Володимир Кальцев з ОПЗЖ.
      • 8 випадків. Позафракційний Муса Магомедов.
      • 4 випадки. Андрій Іванчук з "Довіри" та Михайло Макаренко з ОПЗЖ.
      • 3 випадки. Микола Скорик, Григорій Суркіс, Сергій Ларін та Віктор Чорний (усі з ОПЗЖ).
      • 2 випадки. Василь Петьовка з "Довіри".

      Кнопкодави

      Депутати, що кнопкодавили найбільше / Інфографіка "Чесно"

      За які закони кнопкодавили депутати

      • 8 порушень стосувалися законопроєкту 2116 "Про Державне бюро розслідувань".
      • Також 8 – законопроєкту 2299 про вдосконалення вищої освіти.
      • 7 кнопкодавств було за законопроєкт 2490-1 щодо енергетики та комунальних послуг.

      Нагадаємо: Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

      Чи припиниться кнопкодавство у 2020 році

      У Конституції України записано, що депутати голосувати повинні особисто. Однак досі жодних санкцій для порушників у законодавстві не було. Верховна Рада 19 грудня прийняла законопроєкт 2148, який нарешті криміналізує кнопкодавство. 

      • До слова, журналісти матимуть право повідомляти про виявлені факти кнопкодавства до апарату Ради.

      Конституційний Суд також розгляне законопроєкт 1027, ініційований президентом Зеленським. Він передбачає позбавлення депутата мандату за кнопкодавство. Причому порушником буде й той, хто дозволив голосувати за себе.

      Цікавинка: лише в один день 18 грудня зафіксували 20 фактів кнопкодавства.

      Стрілянина у Гідропарку Києва: вбито київського підприємця Бахвалова, – ЗМІ
      23 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кнопкодавство Законодавство Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Григорій Суркіс Петьовка Василь Васильович
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