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Кто имеет право на дополнительные дни к отпуску: важно знать

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За работу за компьютером можно получить 4 дополнительных дня отпуска
За работу за компьютером можно получить 4 дополнительных дня отпуска / Unsplash

Украинским работникам 45 статьей Конституции гарантированы ежегодные оплачиваемые отпуска. При этом часто рабочие имеют право на дополнительные дни для отдыха, о которых даже не догадываются.

Об этом пишут юристы UBR.ua.

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Неиспользованные отпуска

Часто украинцев обманывают относительно неиспользованных отпусков. Как утверждают юристы, неиспользованный отпуск не сгорает и должен быть компенсирован деньгами за все дни, которые накопились.

Закон позволяет использовать накопленные дни в течение следующих 12 месяцев.

Они добавили, что неиспользованный отпуск работодатель может компенсировать деньгами. Причем такая компенсация не имеет срока давности.

То есть, когда сотрудник из года в год не берет отпуск, эти дни не сгорают, а постоянно накапливаются. При увольнении предприятию придется выплатить всю сумму отпускных, исходя из последней актуальной для расчета зарплаты,
– добавили эксперты.

Дополнительные дни к отпуску

Немало украинцев имеют право на дополнительные дни к оплачиваемому отпуску.

Например:

  1. ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
  2. ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда, например, за ненормированный рабочий день, за работу за компьютером;
  3. дополнительные дни за выслугу лет госслужащим и другие.

Впрочем, если вы претендуете на несколько дополнительных отпусков, придется выбрать лишь один вариант. Например, работа с компьютером (более 50% от рабочего дня) позволяет продлить отпуск на 4 дня.

Вызов из отпуска

Стоит знать, что возвращение из отпуска возможно только по доброй воле отдыхающего и только для устранения чрезвычайных ситуаций.

Теги: Новости Украины Законодательство отдых
Источник: 24 Канал
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