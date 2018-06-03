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Хто має право на додаткові дні до відпустки: важливо знати

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За роботу за комп'ютером можна отримати 4 додаткові дні відпустки
За роботу за комп'ютером можна отримати 4 додаткові дні відпустки / Unsplash

Українським працівникам 45 статтею Конституції гарантовані щорічні оплачувані відпустки. При цьому часто робітники мають право на додаткові дні для відпочинку, про які навіть не здогадаються.

Про це пишуть юристи UBR.ua.

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Невикористані відпустки

Часто українців обманюють щодо невикористаних відпусток. Як твердять юристи, невикористана відпустка не згорає і повинна бути компенсована грошима за всі дні, які накопичилися.

Закон дозволяє використовувати накопичені дні протягом наступних 12 місяців.

Вони додали, що невикористану відпустку роботодавець може компенсувати грошима. Причому така компенсація не має терміну давності.

Тобто, коли співробітник з року в рік не бере відпустку, ці дні не згорають, а постійно накопичуються. При звільненні підприємству доведеться виплатити всю суму відпускних, виходячи з останньої актуальної для розрахунку зарплати,
– додали експерти.

Додаткові дні до відпустки

Чимало українців мають право на додаткові дні до оплачуваної відпустки.

Наприклад:

  1. щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
  2. щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наприклад, за ненормований робочий день, за роботу за комп'ютером;
  3. додаткові дні за вислугу років держслужбовцям та інші.

Втім, якщо ви претендуєте на кілька додаткових відпусток, вибрати доведеться лиш один варіант. Наприклад, робота з комп'ютером (більше 50% від робочого дня) дозволяє подовжити відпустку на 4 дні.

Виклик з відпустки

Щодо цього варто знати, що повернути з відпустки людину можна тільки з її доброї волі і тільки для усунення надзвичайних ситуацій.

Теги: Новини України Законодавство відпочинок
Джерело: 24 Канал
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