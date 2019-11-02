Кто из судей контролировал "нужные" решения по Шарию и участникам Революции Достоинства

Антипремию "НЕЧесть" недели получает судья, который сильно поспособствовал созданию Высшего антикоррупционного суда. Как? Помогал недобросовестным судьям оставаться на своих должностях. Этим еще больше утверждал представление общественности о безнаказанности и круговой поруки в судейском корпусе и необходимости создания независимого суда для рассмотрения дел коррупционеров.

Речь идет о Михаиле Смоковиче. В 2014 году он был заместителем председателя Высшего административного суда Украины. Вместе с коллегами он помог сохранить должности не менее 5 судьям, которые произвольно брали под стражу или лишали права управления транспортными средствами участников событий Революции Достоинства.

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Тогда Смокович председательствовал в коллегии, которая отменила решение Высшего совета юстиции об увольнении этих судей. И сейчас он продолжает дружить с судьями Майдана. В марте журналисты "Следствие Инфо" заметили его на дне рождении Евгения Аблова.

Общественный совет добродетели обнаружил, что в 2017 году в суде где работал Смокович незаконно вмешивались в автоматизированную систему документооборота. То есть в ручную распределяли дела на нужных судей.



Вывод Общественного совета добродетели

Сложно представить, чтобы Смокович, как заместитель Председателя суда, об этом не знал. Однако, ничего не сделал чтобы этому помешать. Зато пытался скрыть любую информацию о возможном вмешательстве. Даже отказался предоставить соответствующую информацию на депутатский запрос. Потому что компьютерная программа по автоматизированному распределению дел якобы проходила тестирование.

Также Общественный совет добродетели обратил внимание на то, что Смокович вызывал ДТП. Однако все эти факты не помешали ему стать судьей нового Верховного Суда. Более того, он возглавил Кассационный административный суд в его составе.

По имеющейся у Автомайдана информации именно Михаил Смокович контролировал принятие "нужных" решений о праве регистрации кандидатов в Верховную Раду Андрея Клюева и Анатолия Шария.



О "нужных" решениях

Премию "НЕЧесть недели" за утверждение безнаказанности и круговой поруки в судебной системе получает председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.