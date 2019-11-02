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      Хто із суддів контролював "потрібні" рішення щодо Шарія та учасників Революції Гідності

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      Михайло Смокович
      Михайло Смокович / sudivstvo.info

      Антипремію "НЕЧесть" тижня отримує суддя, який сильно посприяв створенню Вищого антикорупційного суду. Як? Допомагав недоброчесним суддям залишатись на свої посадах. Цим ще більше утверджував уявлення громадськості про безкарність та кругову поруку в суддівському корпусі та необхідність створення незалежного суду для розгляду справ корупціонерів.

      Мова йде про Михайла Смоковича. У 2014 році він був заступником голови Вищого адміністративного суду України. Разом з колегами він допоміг зберегти посади щонайменше 5 суддям, які свавільно брали під варту або позбавляли права керування транспортними засобами учасників подій Революції Гідності.

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      Тоді Смокович головував в колегії, яка скасувала рішення Вищої ради юстиції про звільнення цих суддів. Та й зараз він продовжує дружити з суддями Майдану. В березні журналісти "Слідство Інфо" помітили його на дні народженні Євгенія Аблова.

      Громадська рада доброчесності виявила, що в 2017 році в суді де працював Смокович незаконно втручались в автоматизовану систему документообігу. Тобто в ручну розподіляли справи на потрібних суддів.

      Громадська рада доброчесності
      Висновок Громадської ради доброчесності

      Складно уявити, щоб Смокович, як заступник Голови суду, про це не знав. Проте, нічого не зробив щоб цьому завадити. Натомість намагався приховати будь-яку інформацію про можливе втручання. Навіть відмовився надати відповідну інформацію на депутатський запит. Бо комп’ютерна програма із автоматизованого розподілу справ нібито проходила тестування.

      Також Громадська рада доброчесності звернула увагу на те, що Смокович спричиняв ДТП. Проте всі ці факти не завдали йому стати суддею нового Верховного Суду. Більше того він очолив Касаційний адміністративний суд у його складі.

      За наявною у Автомайдану інформацією саме Михайло Смокович контролював прийняття "потрібних" рішень щодо права реєстрації кандидатам до Верховної ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

      Михайло Смокович
      Про "потрібні" рішення

      Премію "НЕчесть тижня" тижня за утвердження безкарності та кругової поруки у судовій системі отримує голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович.

      Михайло Смокович
      "НЕчесть тижня" – Михайло Смокович

      Відповідно до ініційованої Президентом судової реформи на суддів Верховного Суду чекає скорочення. І ми дуже сподіваємось, що суддя Смокович буде серед тих суддів, які покинуть найвищий суд країни.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕЧесть" за 1 листопада 2019:

       

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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Новини політики Судді Законодавство Андрій Клюєв Анатолій Шарій
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