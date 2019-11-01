00:15
2 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кіркоров став лідер терористів. Путін проти конституції РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 1 листопада
      Вєсті.UA: Кива заздрить Яременку. "Слуги народу" плачуть та сміються
      Вєсті.UA
      19:05, 1 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Суддя не подавала декларації 4 роки: кого не став покривати Антикорупційний суд

      46 Читать новость на русском

      Кілька років обговорення, прийняття закону, більш ніж пів року конкурсу і от 5 вересня 2019 року Антикорупційний суд розпочав свою роботу. Та коли з’являться перші вироки почали запитувати ще раніше. І от нарешті це сталося. 30 жовтня Вищий Антикорупційний суд виніс перший вирок.

      Честь тижня

      Засудили не Розенблата, Труханова чи Насірова, як цього б багатьом хотілось, а звичайну суддю з Дніпропетровської області. Проте ця справа варта уваги.

      Читайте також: Три роки чекала на конкурс: суддя зі Сходу подала позов до Верховного суду і перемогла

      Місцевий суд не міг розглянути справу щодо екссудді Апеляційного суду Дніпропетровської області понад 1,5 роки. Можливо розглядав би й довше, але у вересні справу довелось передати в Антикорупційний суд.

      Колегія суддів у складі Олени Танасевич, Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко розглянула справу за 1,5 місяці. За цей час вони встигли дослідити три томи матеріалів та провести допит обвинуваченої. Остання протягом 4 років не подавала електронні декларації передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

      Олена Танасевич
      Олена Танасевич

      Варто відзначити, що паперові версії "декларації" суддя надсилала до НАЗК вчасно, однак така форма Законом вже не була передбачена. Тому їй призначила покарання у вигляді штрафу – 51 тисячу гривень та позбавили права займати державні посади протягом одного року. Саме про таке покарання просили прокурори САП.

      Важливим тут є не лише швидкість розгляду справи, а й те що судді Антикорупційного суду не стали покривати іншу суддю. Як це до них робило чимало представників Феміди та органів суддівського врядування.

      Олена Танасевич, Катерина Сікора, Тетяна Гавриленко
      "Честь тижня" – Олена Танасевич, Катерина Сікора, Тетяна Гавриленко

      Премію "Честь тижня" за швидкий та неупереджений розгляд справи отримує колегія суддів Вищого Антикорупційного суду Олена Танасевич, Катерина Сікора та Тетяна Гавриленко.

      НЕчесть тижня

      Антипремію НЕ.ЧЕСТЬ тижня сьогодні отримує суддя, який сильно посприяв створенню Вищого антикорупційного суду. Як? Допомагав недоброчесним суддям залишатись на свої посадах суддям.

      Цим ще більше утверджував уявлення громадськості про безкарність та кругову поруку в суддівському корпусі та необхідність створення незалежного суду для розгляду справ корупціонерів. Мова йде про Михайла Смоковича. У 2014 році він був заступником голови Вищого адміністративного суду України.

      Михайло Смокович
      Михайло Смокович

      Разом з колегами він допоміг зберегти посади щонайменше 5 суддям, які свавільно брали під варту або позбавляли права керування транспортними засобами учасників подій Революції Гідності. Тоді Смокович головував в колегії, яка скасувала рішення Вищої ради юстиції̈ про звільнення цих суддів. Та й зараз він продовжує дружити з суддями Майдану. В березні журналісти "Слідство Інфо" помітили його на дні народженні Євгенія Аблова.

      Євгеній Аблов
      Євгеній Аблов

      Громадська рада доброчесності виявила, що в 2017 році в суді де працював Смокович незаконно втручались в автоматизовану систему документообігу. Тобто в ручну розподіляли справи на потрібних суддів.

      Громадська рада доброчесності
      Висновок Громадської ради доброчесності

      Складно уявити, щоб Смокович, як заступник Голови суду, про це не знав. Проте, нічого не зробив щоб цьому завадити. Натомість намагався приховати будь-яку інформацію про можливе втручання. Навіть відмовився надати відповідну інформацію на депутатський запит. Бо комп’ютерна програма із автоматизованого розподілу справ нібито проходила тестування.

      Також Громадська рада доброчесності звернула увагу на те, що Смокович спричиняв ДТП. Проте всі ці факти не завдали йому стати суддею нового Верховного Суду. Більше того він очолив Касаційний адміністративний суд у його складі.

      За наявною у Автомайдану інформацією саме Михайло Смокович контролював прийняття "потрібних" рішень щодо права реєстрації кандидатам до Верховної ради Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

      Михайло Смокович
      Про "потрібні" рішення

      Премію "НЕчесть тижня" тижня за утвердження безкарності та кругової поруки у судовій системі отримує голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович.

      Михайло Смокович
      "НЕчесть тижня" – Михайло Смокович

      Відповідно до ініційованої Президентом судової реформи на суддів Верховного Суду чекає скорочення. І ми дуже сподіваємось, що суддя Смокович буде серед тих суддів, які покинуть найвищий суд країни.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      blog_ava
      Фігурант секс-скандалу Яременко написав заяву на звільнення з посади голови комітету Ради
      1 листопада
      2653
      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Верховний суд України Судді Новини України Законодавство Відеоблоги Антикорупційний суд НАЗК Євромайдан
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 1 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      1 листопада , 22:00 Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      Максим Багрєєв 1503
      Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членство
      1 листопада , 21:30 Чому керівництво НАТО приїжджало в Україну, і коли нам розраховувати на повноправне членство
      Світлана Попова 871
      Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      1 листопада , 16:10 Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      301
      Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
      1 листопада , 21:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
      898
      Как Хэллоуин перетворился в охоту на Трампа
      1 листопада , 21:00 Как Хэллоуин перетворился в охоту на Трампа
      Іван Яковина 311
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук