Судья не подавала декларации 4 года: кого не стал покрывать Антикоррупционный суд

Несколько лет обсуждения, принятие закона, более чем полгода конкурса и от 5 сентября 2019 года Антикоррупционный суд начал свою работу. И когда появятся первые приговоры стали спрашивать еще раньше. И вот наконец это произошло. 30 октября Высший Антикоррупционный суд вынес первый приговор.

Честь недели

Осудили не Розенблатта, Труханова или Насирова, как этого бы многим хотелось, а обычную судью из Днепропетровской области. Однако это дело стоящее.

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Местный суд не мог рассмотреть дело относительно экс-судьи Апелляционного суда Днепропетровской области более 1,5 года. Возможно рассматривал и дольше, но в сентябре дело пришлось передать в Антикоррупционный суд.

Коллегия судей в составе Елены Танасевич, Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко рассмотрела дело за 1,5 месяца. За это время они успели исследовать три тома материалов и провести допрос обвиняемой. Последняя в течение 4 лет не подавала электронные декларации предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции".



Елена Танасевич

Стоит отметить, что бумажные версии "декларации" судья посылала к НАПК вовремя, однако такая форма Законом уже не была предусмотрена. Поэтому ей назначила наказание в виде штрафа – 51 тысяча гривен и лишили права занимать государственные должности в течение одного года. Именно о таком наказании просили прокуроры САП.

Важным здесь является не только скорость рассмотрения дела, но и то, что судьи Антикоррупционного суда не стали покрывать другую судью. Как это до них делало немало представителей Фемиды и органов судейского управления.



"Честь недели" – Елена Танасевич, Екатерина Сикора, Татьяна Гавриленко

Премию "Честь недели" за быстрое и беспристрастное расследование получает коллегия судей Высшего Антикоррупционного суда Елена Танасевич, Екатерина Сикора и Татьяна Гавриленко.

НЕчесть недели

Антипремию НЕ.ЧЕСТЬ недели сегодня получает судья, который сильно поспособствовал созданию Высшего антикоррупционного суда. Как? Помогал недобросовестным судьям оставаться на своих должностях.

Этим еще больше утверждал представление общественности о безнаказанности и круговой поруки в судейском корпусе и необходимости создания независимого суда для рассмотрения дел коррупционеров. Речь идет о Михаиле Смоковиче. В 2014 году он был заместителем председателя Высшего административного суда Украины.



Михаил Смокович

Вместе с коллегами он помог сохранить должности не менее 5 судьям, которые произвольно брали под стражу или лишали права управления транспортными средствами участников событий Революции Достоинства. Тогда Смокович председательствовал в коллегии, которая отменила решение Высшего совета юстициӥ об увольнении этих судей. И сейчас он продолжает дружить с судьями Майдана. В марте журналисты "Следствие Инфо" заметили его на дне рождении Евгения Аблова.



Евгений Аблов

Общественный совет добродетели обнаружил, что в 2017 году в суде, где работал Смокович незаконно вмешивались в автоматизированную систему документооборота. То есть в ручную распределяли дела на нужных судей.



Вывод Общественного совета добродетели

Сложно представить, чтобы Смокович, как заместитель Председателя суда, об этом не знал. Однако, ничего не сделал чтобы этому помешать. Зато пытался скрыть любую информацию о возможном вмешательстве. Даже отказался предоставить соответствующую информацию на депутатский запрос. Потому компьютерная программа с автоматизированного распределения дел якобы проходила тестирование.

Также Общественный совет добродетели обратил внимание на то, что Смокович вызывал ДТП. Однако все эти факты не помешали ему стать судьей нового Верховного Суда. Более того, он возглавил Кассационный административный суд в составе.

По имеющейся у Автомайдана информации именно Михаил Смокович контролировал принятие "нужных" решений о праве регистрации кандидатов в Верховную Раду Андрея и Анатолия Шария.



О "нужных" решениях

Премию "НЕчесть недели" за утверждение безнаказанности и круговой поруки в судебной системе получает председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.



"НЕчесть недели" – Михаил Смокович

Согласно инициированной Президентом судебной реформе на судей Верховного Суда ждет сокращение. И мы очень надеемся, что судья Смокович будет среди тех судей, которые покинут высший суд страны.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.