Три года ждала конкурс: судья с Востока подала иск в Верховный суд и победила

В Украине критически не хватает судей. Заседание в простых делах не могут начаться месяцами, а некоторые суды вообще остались без судей. Легко решить эту проблему могла бы высшая квалификация судей. Однако последняя более трех лет не объявляла конкурсы на вакантные должности.

Честь недели

От этого страдали не только граждане, но и действующие судьи, которые перегружены делами. Некоторые из них годами работали далеко от дома и семьи, но не могли перевестись в другие суды.

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Дело в том, что перевод судей осуществляется исключительно по решению органов судейского самоуправления – Комиссии и Высшего совета правосудия. Так, после начала войны на Востоке, ВККС на свое усмотрение перевела десятки судей из зоны АТО в другие, порой очень отдаленные суды.

Перед ними поставили выбор: согласиться на перевод в предложенный суд или уволиться. Одним из таких судей была София Данилов. В феврале 2015 года ее из Буденновского районного суда Донецка перевели в Красноармейский горрайонный суд Донецкой области.

Судья более трех лет ждала возможности перевестись в другой суд. В июле 2019 года ВККС объявила конкурс на 505 вакантных должностей в местных судах. Но конкурс был объявлен только для кандидатов из резерва. То есть действующие судьи не могли принять участие в конкурсе.

София Данилова заявила, что проведение такого конкурса является незаконным, поскольку дискриминирует действующих судей. Согласно нормам закона "О судоустройстве и статусе судей", ВККС должна была проводить конкурс на занятие вакантных должностей судей местного суда на основе рейтинга кандидатов на должность судьи и судей, которые изъявили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Судья Софья Данилова считает, что осуществляя правосудие и восстанавливая права других лиц, нельзя допускать нарушение закона в отношении себя. Поэтому подала иск в Верховный суд, который поддержали десятки других судей. И победила.



"Честь недели" – София Данилив

Конечно, такое решение в деле расстроило многих кандидатов из резерва, судьба которых остается неопределенной еще на некоторое время. Однако, многие судьи и другие юристы одобрительно оценили решение Верховного суда.

Премию "Честь недели" за защиту судей от дискриминации получает судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области София Данилов.

НЕчесть недели

Но вернемся к вопросу: почему ВККС так долго не объявляла конкурсы на должности? Официальным оправданием было – "мы проводим квалификационное оценивания судей". Задачей этого процесса было очистить суды от нечестных или непрофессиональных.

Таких комиссия за два года нашла всего 156. А уволено до апреля этого года всего 15 судей. Поэтому вместо скрупулезной проверки, комиссия банально помогла повысить зарплаты переоцененным судьям и сохранить должности самым одиозным.

Сохранить пост благодаря ВККС смогла и Инна Белоконная, бывшая жена и мать двоих детей Андрея Портнова. Инна Белоконная стала судьей через девять месяцев после того, как Портнова назначили ответственным за суды в АП Януковича.



Андрей Портнов

Ряд украинских медиа отмечают, что при президентстве Януковича Портнов имел беспрецедентное влияние на судебную ветвь власти, в частности на органы судейского самоуправления. Супруги расстались в 90-х, но есть факты, свидетельствующие о том, что судья поддерживает с экс-супругом тесные связи.

В 2018 году Белоконная должна была пройти квалификационное оценивание. ГРД и журналисты обнаружили несоответствие в доходах и состоянии семьи судьи. В семье Белоконных есть три квартиры в элитных новостройках Киева, общей площадью более 410 квадратных метров и дом под Киевом, площадью почти 400 "квадратов". Пользуется судья элитной машиной Audi Q5, зарегистрированной на подругу, которая живет в общежитии.

Под давлением общественности ВККС отложила оценивание Белоконной. До недавнего времени. В августе оценку в отношении судьи провели и никаких проблем с независимостью или состояниями судьи не заметили.

Интересно, что судьба других судей, которые должны были пройти оценивание с Белоконной в 2018 году, еще не решена. Поэтому оценивание экс-жены Портнова провели по ускоренной процедуре.



"НЕчесть недели" – Инна Белоконная

7 октября президент назначил Инну Белоконну судьей бессрочно. Премию "НЕчесть недели" получает судья Оболонского районного суда города Киева Инна Белоконная.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.