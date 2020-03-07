14:03
7 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски
      Вєсті Кремля
      20:56, 6 марта
      Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
      Вєсті.UA
      20:28, 6 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Кто эффективнее в Верховной Раде: женщины или мужчины

      - Читати новину українською
      У Раді ефективніше працюють жінки / rbc.ua

      В состав Рады 9-го созыва входят 87 женщин и 336 мужчин. Нардепы опережают своих коллег женщин по количеству зарегистрированных и принятых законопроектов. Однако эффективность в расчете на одного человека выше у женщин.

      О большей эффективности в парламенте женщин свидетельствуют результаты исследования гражданской сети "ОПОРА".

      Читайте также Что думают украинцы о женщинах-политиках и кому больше доверяют

      Организация отдельно проанализировала количество законопроектов, среди авторов которых были женщины и мужчины. А также сколько таких документов были успешными, то есть их приняли с начала работы Рады (29 августа 2019 года) и до 6 марта 2020 года.

      Статистика законодательной деятельности парламентариев

      • женщины были авторами 1 тысячи 464 законопроектов, из них 152 – приняли;
      • мужчины зарегистрировали 5 тысяч 102 проекта законов, из них приняли – 413.

      Если посчитать среднее количество законодательных актов на одного человека, то статистика выглядит такой:

      • у народных депутаток показатель зарегистрированных законопроектов составляет 16,8%, из которых 10,4% приняли;
      • у парламентариев-мужчин зарегистрировали в среднем 15,2% законопроектов на человека, из них приняли – 8%.

      То есть депутатки в Раде оказались более эффективными, чем мужчины.


      На сколько эффективными были мужчины и женщины в Раде / Инфографика "ОПОРЫ"

      Обратите внимание! Согласно новому избирательному законодательству количественный состав Рады должен сравниться по гендерному аспекту.

      Что известно о составе Рады 9-го созыва?По состоянию на 20 января 2020 года в Верховной Раде есть 423 депутата, входящих в 7 депутатских фракций и групп. В частности, 87 женщин и 336 мужчин.

      Что известно о гражданской сети "Опора"?Неправительственная всеукраинская общественная организация. Работает в сфере выборов, парламентаризма, образования, управления общей собственностью, энергоэффективности, местного самоуправления, а также всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных.

      Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Гендерное равенство Законодательство Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Американская первенство: в чем секрет мирового гиганта
      Тимур Курганов
      сегодня , 09:03 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      сегодня , 08:40 Самое страшное в коронавируса – не вирус, – миланский учитель обратился к ученикам
      Борис Немировський
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      сегодня , 08:01 Пенсионный фонд могут ликвидировать: что будет с пенсиями
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук