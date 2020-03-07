Кто эффективнее в Верховной Раде: женщины или мужчины

В состав Рады 9-го созыва входят 87 женщин и 336 мужчин. Нардепы опережают своих коллег женщин по количеству зарегистрированных и принятых законопроектов. Однако эффективность в расчете на одного человека выше у женщин.

О большей эффективности в парламенте женщин свидетельствуют результаты исследования гражданской сети "ОПОРА".

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Организация отдельно проанализировала количество законопроектов, среди авторов которых были женщины и мужчины. А также сколько таких документов были успешными, то есть их приняли с начала работы Рады (29 августа 2019 года) и до 6 марта 2020 года.

Статистика законодательной деятельности парламентариев

женщины были авторами 1 тысячи 464 законопроектов, из них 152 – приняли;

мужчины зарегистрировали 5 тысяч 102 проекта законов, из них приняли – 413.

Если посчитать среднее количество законодательных актов на одного человека, то статистика выглядит такой:

у народных депутаток показатель зарегистрированных законопроектов составляет 16,8%, из которых 10,4% приняли;

у парламентариев-мужчин зарегистрировали в среднем 15,2% законопроектов на человека, из них приняли – 8%.

То есть депутатки в Раде оказались более эффективными, чем мужчины.



На сколько эффективными были мужчины и женщины в Раде / Инфографика "ОПОРЫ"

Обратите внимание! Согласно новому избирательному законодательству количественный состав Рады должен сравниться по гендерному аспекту.

Что известно о составе Рады 9-го созыва?По состоянию на 20 января 2020 года в Верховной Раде есть 423 депутата, входящих в 7 депутатских фракций и групп. В частности, 87 женщин и 336 мужчин.

Что известно о гражданской сети "Опора"?Неправительственная всеукраинская общественная организация. Работает в сфере выборов, парламентаризма, образования, управления общей собственностью, энергоэффективности, местного самоуправления, а также всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных.