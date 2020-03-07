Хто ефективніший у Верховній Раді: жінки чи чоловіки

До складу Ради 9-го скликання входять 87 жінок та 336 чоловіків. Чоловіки-нардепи випереджають своїх колег-жінок за кількістю зареєстрованих та прийнятих законопроєктів. Однак ефективність у розрахунку на одну людину вища у жінок.

Про більшу ефективність у парламенті жінок свідчать результати дослідження громадянської мережі "ОПОРА".

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Організація окремо проаналізувала кількість законопроєктів, серед авторів яких були жінки та чоловіки. А також скільки таких документів були успішними, тобто їх прийняли від початку роботи Ради (29 серпня 2019 року) і до 6 березня 2020 року.

Статистика законодавчої діяльності парламентарів

жінки були авторками 1 тисячі 464 законопроєктів, з них 152 – прийняли;

чоловіки зареєстрували 5 тисяч 102 проєкти законів, з них прийняли – 413.

Якщо порахувати середню кількість законодавчих актів на одну людину, то статистика виглядає так:

у народних депутаток показник зареєстрованих законопроєктів становить 16,8%, з яких 10,4% прийняли;

у парламентарів-чоловіків зареєстрували в середньому 15,2% законопроєктів на людину, з них прийняли – 8%.

Тобто депутатки у Раді виявилися ефективнішими, ніж чоловіки.



На скільки ефективними були чоловіки та жінки у Раді / Інфографіка "ОПОРИ"

Зверніть увагу! Відповідно до нового виборчого законодавства кількісний склад Ради повинен зрівнятися за гендерним критерієм.

Що відомо про склад Ради 9-го скликання?Станом на 20 січня 2020 року у Верховній Раді є 423 депутати, які входять до 7 депутатських фракцій і груп. Зокрема, 87 жінок та 336 чоловіків.

Що відомо про громадянську мережу "ОПОРА"? Неурядова всеукраїнська громадська організація. Працює у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних.