Кто экономит на безопасности, тот кормит вора

Охранная фирма "Статус" – это не просто гарантия безопасности. Это детище двоих своих бессменных руководителей, идейных вдохновителей и самых строгих и требовательных специалистов в сфере охраны и безопасности – Черевко Сергея Ивановича и Кравца Сергея Петровича.

Они знают о безопасности все, и охотно делятся своим опытом с клиентами и партнерами.

Кравец Сергей Петрович в охранной деятельности с 1993 года. Прошел путь от электромонтера по обслуживанию сигнализаций до руководителя технической службы ГСО Подольского района г. Киева и других руководящих должностей центрального аппарата "Охранный комплекс".

Черевко Сергей Иванович: с 1993 года работает в сфере охраны, занимал должность руководителя ГСО (Государственная служба охраны) Ленинградского района г. Киева.

Профиль компании:

год основания: 2008

количество клиентов: свыше 7000 клиентов.

количество автомобилей: 40

– Как пришла идея создать свой бизнес? Под крылом государства наверняка было спокойнее и стабильнее?

Кравец С. П.: желание развиваться и двигаться вперед присуще всем, и специалистам по охране – тоже. И когда появилась идея организовать свой бизнес, было понятно, что связан он будет с тем, что я хорошо умею, в чем разбираюсь. Иначе и быть не могло. Возраст был у меня соответствующий, был запал, были силы и большое желание – в 2004 году мне было 34 года, и впереди была вся жизнь и очевидные перспективы.

Мы начали думать о том, как эффективно и правильно совместить полученный опыт работы в ГСО и развитие собственной компании. Так наметилась стратегия развития, стали рождаться первые идеи и дальнейшая концепция предоставления качественных и комфортных для клиента услуг в сфере безопасности.

Черевко С.И.: Охранный бизнес требует опыта и честности, нельзя просто сказать: "Мы сможем это сделать", если никогда до этого не делал подобных вещей. Вы же не доверите строительство дома тому, кто не имеет к строительству никакого отношения. Так и в нашем деле – охраной должны заниматься профессионалы, потому что от этого зависит если не все, то очень многое.

– Получается, что ваша компания существует уже больше 10 лет?

Черевко С. И.: Да, работаем мы давно. Костяк фирмы сформировался к 2008 году. В то время мы назывались СБ "Берег", а позже – в 2013 году – провели полный ребрендинг, и с того времени и до ныне называемся "Статус". Думаю, что это был правильный ход, который во многом и определил перспективу и направления работы компании.

– Охрана и безопасность – понятия очень широкие. Какие аспекты охранной деятельности затрагивает Ваша работа?

Кравец С.П.:

90% нашей работы – это пультовая охрана, и 10% – физическая охрана и сопровождение грузов. Сегодня охранный пульт – самый популярный сегмент, и не только потому, что требует минимум человеческого вмешательства. Современные охранные системы при правильном монтаже и настройках способны обеспечить безопасность на высоком уровне. В итоге это дает возможность существенно сэкономить на живой охране и пустить эти деньги в развитие бизнеса.

Наш пульт пожарной и охранной сигнализации сегодня обслуживает более 7000 клиентов.

Есть проектный отдел – в нем работают только сертифицированные специалисты, которые разрабатывают сложные проекты по охранной и пожарной сигнализации, активному пожаротушению, видеонаблюдению, прочим системам безопасности.

– То есть вы самостоятельно разрабатываете проекты для клиентов, подрядчиков не привлекаете?

Черевко С. И.: Конечно, нет. Охрана и безопасность требуют конфиденциальности, и мы делаем все сами – от разработки проектов до монтажа и гарантийного обслуживания. Мы ценим своих клиентов, именно поэтому не создаем им дополнительных проблем, а решаем их.

Например, монтажные бригады устанавливают охранные системы с гарантией до 36 месяцев, а далее – с обязательным их обслуживанием. Есть и отдел профилактики – работающие в нем инженеры оказывают услуги поддержки клиентов круглосуточно, без выходных и перерывов.

Кравец С. П.: Но там, где есть пульт охраны – обязательно есть и группы оперативного реагирования. Наши специалисты прошли обучение, экипированы согласно всем современным требованиям, работают на новом автопарке и способны прийти на помощь очень оперативно – в пределах 3-6 минут.

Мы приезжаем по сигналу тревоги всего за 3-6 минут – это один из лучших показателей на охранном рынке

Мы работаем для безопасности, поэтому не имеем права медлить, лениться или игнорировать – чем быстрее и более слаженно работает вся команда, тем выше гарантии вашей безопасности.

– По каким критериям клиент может понять, что ему подходит оператор охранных услуг?

Черевко С. И.: могу сказать с уверенностью, по каким критериям нашим клиентам подходит компания "Статус". Мы всегда заботимся об удобстве и повышении уровня безопасности для клиентов и находимся в постоянном поиске оптимальных решений:

испытываем и внедряем современные системы безопасности, в частности, беспроводные системы АЯКС и МАКС;

увеличиваем количество групп быстрого реагирования и работаем над сокращением времени прибытия группы на объект.

Это и есть те критерии, которые важны и очень нравятся нашим клиентам.

– Насколько критичным является выбор транспорта и оборудования? Все-таки речь идет о скорости, от которой зависит многое...

Кравец С. П.: Конечно, это в приоритете!

Группы реагирования обеспечены новыми автомобилями Рено Дастер и Рено Логан, спецсредствами, системами контроля, радиосвязи и системами мгновенной передачи сигнала "тревога" на планшет, что дает возможность максимально быстро реагировать на вызовы.

С 2015 года количество автомобилей групп реагирования Статус выросло в 2,5 раза, только в 2019 году автопарк пополнился 4 новыми авто – 2 Рено Дастер, 1 Логан и самым безопасным авто Вольво XC90

– Не секрет, что сегодня рынок охранных услуг кишит объявлениями и различными интересными предложениями, которые заманивают на обслуживание новых неопытных клиентов. Как в принципе можно охарактеризовать современный рынок услуг безопасности?

Черевко С. И.: хотелось бы сказать больше хорошего, но увы... В настоящее время на рынке охранных услуг полная анархия:

– компании называют себя "лидерами", не имея своих машин или имея 5 человек в штате;

– многие демпингуют, объявляя совсем смешные цены на охранные услуги, чуть ли не 50 грн в месяц... За такую сумму нереально обеспечить достойную охрану.

В результате рынок дискредитирован, а клиент – дезориентирован. Выстраивается ложная цепочка: дешевая услуга – низкое качество – недовольство клиентов – недоверие к другим компаниям и рынку в целом.

Еще один момент – простота получения лицензии. Требований к компании особых нет, получил лицензию – можешь работать, и неважно, что некачественно. В таких условиях трудно выжить и достичь успеха, но мы стараемся (улыбается).

А еще мы знаем, что клиент, который хоть раз разочаровался в качестве предоставляемых услуг, будет долго взвешивать все "за" и "против", искать реальные рекомендации, и в итоге выберет действительно ту охранную компанию, сотрудничеством с которой будет доволен на все 100. Ведь безопасность близких, собственного бизнеса и своя стоит дороже нервов и потраченных средств.

Кравец С.П.: Да, мы постоянно ищем новые возможности – разрабатываем рекомендации – а большинство клиентов обращаются к нам именно по рекомендациям, честно работаем с нашими партнерами и никогда не подводим, подстраховываем партнеров своими группами быстрого реагирования.

– Объективно, есть потребность в охранных услугах сейчас? Или это скорее дань моде?

Черевко С. И.: Конечно, есть потребность, еще и какая! И это не потому, что я – директор охранной фирмы. А потому, что время сейчас нелегкое. На мой взгляд, по сравнению с 90-ми годами, ситуация с преступностью ухудшилась. Практически каждый день случаются попытки проникновения на охраняемые объекты, взломы окон, дверей, драки и другие происшествия, при которых наши группы оперативного реагирования защищают имущество, жизнь и здоровье клиента.

Мы активно развиваем услугу реагирования своими автомобилями, выезжая по сигналам "тревоги" охранных компаний-партнеров, у каких групп реагирования мало.

Многие клиенты обращаются к нам именно после неудачного сотрудничества с компаниями-однодневками. Тогда нам приходится работать вдвое больше, чтобы клиент поверил и не разочаровался.

– Есть в вашей работе что-то, чем вы безусловно можете гордиться?

Кравец С. П.: (улыбается) хочется верить, что это так. Мы всегда клиентоориентированы. Мы не продаем конфеты, а отвечаем за безопасность, поэтому от качества нашей работы зависит спокойствие других людей. Вот на этих людей мы и ориентируемся – они платят деньги, и мы обязаны создать им комфортные условия.

Черевко С. И.: второй пункт – мы всегда открыты перед своими клиентами, мы не обманываем и не добавляем в счет скрытые платежи. Да, наши услуги не самые дешевые на рынке, но все суммы всегда прозрачны и понятны нашим клиентам. И если мы делаем акционные предложения – они именно такими и являются: скидка 50% – это именно такая скидка, без дополнительных поборов, как это часто бывает.

Кравец С. П.: более того, мы являемся участниками "украинской федерации профессионалов безопасности" и "национальной сети реагирования", благодаря чему в г. Киеве по сигналам "тревога" с наших охраняемых объектов готовы выехать около 40 автомобилей. Так что с нами вы под надежной охраной.

Постоянное общение и обмен опытом с ведущими компаниями из разных регионов Украины дают возможность специалистам компании "Статус" оперативно внедрять все инновации в сфере охраны и безопасности.

Годы работы принесли свои плоды: сегодня фирма "Статус" имеет сертификаты подтверждения качества ISO 9001: 2015, OHSAS 18001: 2007, сертификат соответствия УФПБ, индивидуальные сертификаты обучения и подтверждения квалификации специалистов компании, десятки благодарственных писем и рекомендательных писем банков, сетевых организаций и просто благодарных клиентов.

С таким багажом невозможно делать работу некачественно, можно только уверенно двигаться вперед и постоянно совершенствоваться.