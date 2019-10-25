Хто економить на безпеці, той годує злодія

Охоронна фірма "Статус" – це не просто гарантія безпеки. Це дітище двох своїх незмінних керівників, ідейних натхненників і найсуворіших та вимогливих фахівців в сфері охорони та безпеки – Черевко Сергія Івановича та Кравця Сергія Петровича.

Вони знають про безпеку все – і охоче діляться своїм досвідом з клієнтами та партнерами.

Кравець Сергій Петрович в охоронній діяльності з 1993 року. Пройшов шлях від електромонтера з обслуговування сигналізацій до керівника технічної служби ДСО Подільського району м. Києва та інших керівних посад центрального апарату "Охорони комплекс".

Черевко Сергій Іванович: з 1993 року працює в сфері охорони, займав посаду керівника ДСО (державна служба охорони) Ленінградського району м.Києва.

Профіль компанії:

рік заснування: 2008

кількість клієнтів: понад 7000 клієнтів.

кількість автомобілів: 40

– Як прийшла ідея створити свій бізнес? Під крилом держави напевно було спокійніше та стабільніше?

Кравець С.П.: Бажання розвиватися і рухатися вперед притаманне всім, і фахівцям з охорони – теж. І коли з'явилася ідея організувати свій бізнес, було зрозуміло, що пов'язаний він буде з тим, що я добре вмію, в чому розбираюся. Інакше і бути не могло. Вік був у мене відповідний, був запал, були сили і велике бажання – в 2004 році мені було 34 роки, і попереду було все життя і очевидні перспективи.

Ми почали думати про те, як ефективно і правильно поєднати отриманий досвід роботи в ДСО і розвиток власної компанії. Так намітилася стратегія розвитку, стали народжуватися перші ідеї та подальша концепція надання якісних і комфортних для клієнта послуг в сфері безпеки.

Черевко С.І.: Охоронний бізнес вимагає досвіду і чесності, не можна просто сказати: "Ми зможемо це зробити", якщо ніколи до цього не робив подібних речей. Ви ж не довірите будівництво будинку того, хто не має до будівництва ніякого відношення. Так і в нашій справі – охороною повинні займатися професіонали, тому що від цього залежить якщо не все, то дуже багато чого.

– Виходить, що ваша компанія існує вже більше 10 років?

Черевко С.І.: Так, працюємо ми давно. Кістяк фірми сформувався до 2008 року. У той час ми називалися СБ "Берег", а пізніше – в 2013 році – провели повний ребрендинг і з того часу і до нині називаємося "Статус". Думаю, що це був правильний хід, який багато в чому і визначив перспективу і напрямки роботи компанії.

– Охорона та безпека – поняття дуже широкі. Які аспекти охоронної діяльності зачіпає Ваша робота?

Кравець С.П.:

90% нашої роботи – це пультова охорона, і 10% – фізична охорона та супровід вантажів. Сьогодні охоронний пульт – найпопулярніший сегмент, і не тільки тому, що вимагає мінімум людського втручання. Сучасні охоронні системи при правильному монтажі і настройках здатні забезпечити безпеку на високому рівні. У підсумку це дає можливість істотно заощадити на живій охороні і пустити ці гроші в розвиток бізнесу.

Наш пульт пожежної та охоронної сигналізації сьогодні обслуговує понад 7000 клієнтів.

Є проєктний відділ – в ньому працюють тільки сертифіковані фахівці, які розробляють складні проєкти з охоронної та пожежної сигналізації, активного пожежогасіння, відеоспостереження, інші системи безпеки.

– Тобто ви самостійно розробляєте проєкти для клієнтів, підрядчиків не залучаєте?

Черевко С.І.: Звичайно ні. Охорона і безпека вимагають конфіденційності, і ми робимо самі все – від розробки проєктів до монтажу та гарантійного обслуговування. Ми цінуємо своїх клієнтів, саме тому не створюємо їм додаткових проблем, а вирішуємо їх.

Наприклад, монтажні бригади встановлюють охоронні системи з гарантією до 36 місяців, а далі – з обов'язковим їх обслуговуванням. Є й відділ профілактики – працюючі в ньому інженери надають послуги підтримки клієнтів цілодобово, без вихідних і перерв.

Кравець С.П.: Але там, де є пульт охорони – обов'язково є і групи оперативного реагування. Наші фахівці пройшли навчання, екіпіровані відповідно до всіх сучасних вимог, працюють на новому автопарку і здатні прийти на допомогу дуже оперативно – в межах 3-6 хвилин.

Ми приїжджаємо за сигналом тривоги всього за 3-6 хвилин – це один з кращих показників на охоронному ринку

Ми працюємо для безпеки, тому не маємо права зволікати, лінуватися або ігнорувати – чим швидше і більш злагоджено працює вся команда, тим вищі гарантії вашої безпеки.

– За якими критеріями клієнт може зрозуміти, що йому підходить оператор охоронних послуг?

Черевко С.І.: Можу сказати з упевненістю, за якими критеріями нашим клієнтам підходить компанія "Статус". Ми завжди дбаємо про зручність і підвищенні рівня безпеки для клієнтів і знаходимося в постійному пошуку оптимальних рішень:

відчуваємо і впроваджуємо сучасні системи безпеки, зокрема, бездротові системи АЯКС і МАКС;

збільшуємо кількість груп швидкого реагування і працюємо над скороченням часу прибуття групи на об'єкт.

Це і є ті критерії, які важливі і дуже подобаються нашим клієнтам.

– Наскільки критичним є вибір транспорту і обладнання? Все-таки мова йде про швидкість, від якої залежить багато чого...

Кравець С.П.: Звичайно, це в пріоритеті!

Групи реагування забезпечені новими автомобілями Рено Дастер і Рено Логан, спецзасобами, системами контролю, радіозв'язку та системами миттєвої передачі сигналу "тривога" на планшет, що дає можливість максимально швидко реагувати на виклики.

З 2015 року кількість автомобілів Груп реагування Статус виросла в 2,5 раза, тільки в 2019 році автопарк поповнився 4 новими авто 2 Рено Дастер, 1 Логан і найбезпечнішим авто Вольво XC90

– Не секрет, що сьогодні ринок охоронних послуг кишить оголошеннями і різними цікавими пропозиціями, які заманюють на обслуговування нових недосвідчених клієнтів. Як в принципі можна охарактеризувати сучасний ринок послуг безпеки?

Черевко С.І.: Хотілося б сказати більше хорошого, але на жаль... В даний час на ринку охоронних послуг повна анархія:



– компанії називають себе "лідерами", не маючи своїх машин або маючи 5 осіб в штаті;

– багато демпінгують, оголошуючи зовсім смішні ціни на охоронні послуги, мало не 50 грн в місяць... За таку суму нереально забезпечити гідну охорону.

В результаті ринок дискредитований, а клієнт – дезорієнтований. вибудовується помилковий ланцюжок: дешева послуга – низька якість – невдоволення клієнтів –недовіра до інших компаній і до ринку в цілому.

Ще один момент – простота отримання ліцензії. Вимог до компаній особливих немає, отримав ліцензію – можеш працювати, і неважливо, що неякісно. В таких умовах важко вижити і досягти успіху, але ми намагаємося (посміхається).

А ще ми знаємо, що клієнт, який хоч раз розчарувався в якості послуг, що надаються, буде довго зважувати всі "за" і "проти", шукати реальні рекомендації, і в підсумку вибере дійсно ту охоронну компанію, співпрацею з якої буде задоволений на всі 100. Адже безпека близьких, власного бізнесу і своя коштує дорожче нервів і витрачених коштів.

Кравець С.П.: Так, ми постійно шукаємо нові можливості – напрацьовуємо рекомендації – а більшість клієнтів звертаються до нас саме за рекомендаціями, чесно працюємо з нашими партнерами і ніколи не підводимо, підстраховуємо партнерів своїми групами швидкого реагування.

– Об'єктивно, є потреба в охоронних послугах зараз? Або це скоріше данина моді?

Черевко С.І.: Звичайно, є потреба, ще й яка! І це не тому, що я – директор охоронної фірми. А тому, що час зараз нелегкий. На мій погляд, у порівнянні з 90-ми роками, ситуація зі злочинністю погіршилася. Практично кожен день трапляються спроби проникнення на охоронювані об'єкти, зломи вікон, дверей, бійки та інші події, при яких наші групи оперативного реагування захищають майно, життя і здоров'я клієнта.

Ми активно розвиваємо послугу реагування своїми автомобілями, виїжджаючи за сигналами "тривоги" охоронних компаній-партнерів, у яких груп реагування мало.

Багато клієнтів звертаються до нас саме після невдалого співробітництва з компаніями-одноденками. Тоді нам доводиться працювати вдвічі більше, щоб клієнт повірив і не розчарувався.

– Чи є у вашій роботі щось, чим ви безумовно можете пишатися?

Кравець С.П.: (посміхається) Хочеться вірити, що це так. Ми завжди клієнтоорієнтовані. Ми не продаємо цукерки, а відповідаємо за безпеку, тому від якості нашої роботи залежить спокій інших людей. Ось на цих людей ми й орієнтуємося – вони платять гроші, і ми зобов'язані створити їм комфортні умови.

Черевко С.І.: Другий пункт – ми завжди відкриті перед своїми клієнтами, ми не обманюємо і не додаємо до рахунку приховані платежі. Так, наші послуги не найдешевші на ринку, але всі суми завжди прозорі та зрозумілі нашим клієнтам. І якщо ми робимо акційні пропозиції – вони саме такими і є: знижка 50% – це саме така знижка, без додаткових поборів, як це часто буває.

Кравець С.П.: Більш того, ми є учасниками "Української федерації професіоналів безпеки" і "Національної мережі реагування", завдяки чому в м. Києві за сигналами "тривога" з наших об'єктів, що охороняються готові виїхати близько 40 автомобілів. Так що з нами ви під надійною охороною.

Постійне спілкування та обмін досвідом з провідними компаніями з різних регіонів України дають можливість фахівцям компанії "Статус" оперативно впроваджувати всі інновації у сфері охорони і безпеки.

Роки роботи принесли свої плоди: сьогодні фірма "Статус" має сертифікати підтвердження якості ISO 9001: 2015-го, OHSAS 18001: 2007, сертифікат відповідності УФПБ, індивідуальні сертифікати навчання та підтвердження кваліфікації фахівців компанії, десятки листів подяки та рекомендаційних листів банків, мережевих організацій і просто вдячних клієнтів.

З таким багажем неможливо робити роботу неякісно, ​​можна тільки впевнено рухатися вперед і невпинно вдосконалюватися.