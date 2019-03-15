Кто может быть причастен к смерти работника АП Бухтатого: новые детали

Работник Администрации Президента Александр Бухтатый скончался после нападения со стороны двух злоумышленников, которые хотели завладеть его имуществом. Одному из них уже вручили подозрение. Это 25-летний гражданин Армении.

Утром 14 марта в Киеве нашли мертвым работника Администрации Президента Александра Бухтатого. В ведомстве он был главным консультантом Главного департамента информационной политики. Кроме того, в 2016 году чиновник занимал должность секретаря Совета защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова (консультативный орган при президенте, призванный мониторить ситуацию в Украине с нарушениями о свободе слова) Правда, несмотря на то, что Рада должна была бы, согласно условиям создания, собираться ежеквартально, в 2018 году она не собиралась ни разу.

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СМИ со ссылкой на АП сообщают, что у мужчины украли телефон и банковскую карточку, также у него был разбит и окровавлен нос. В полиции, со своей стороны, отметили, что у погибшего обнаружили перелом костей носа, однако предварительно, его смерть наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Правоохранители будут еще проверять возможность применения в отношении Бухтатого клофелина, или любого другой вещества.

Причастными к гибели работника Администрации Президента могут быть два гражданина Армении, которым – по 35 лет. Они приехали в Украину в декабре 2018 года, жили в хостеле возле автовокзала, нигде не работали, передает ТСН.

По информации ресурса, в то время, когда ограбленный и избитый мужчина умирал под забором церкви, двое злоумышленников уже тратили его деньги в ближайшем магазине. Кроме продуктов, подозреваемые потратились и на игровые автоматы. Снять с карточек они успели около 8 тысяч гривен.

В прокуратуре Киева, со своей стороны, отметили, что подозреваемым в совершении разбойного нападения на 46-летнего чиновника является 25-летний гражданин Армении: ему уже следователи полиции объявили подозрение по статье о разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом , сопряженным с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению. У него изъяли также вещественное доказательство – мобильный телефон потерпевшего. Сейчас готовят ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время досудебного следствия было установлено, что 13 марта примерно в 23:50, подозреваемый вместе с еще одним человеком, личность которого устанавливают правоохранители и предпринимают шаги по его задержанию, на улице Баггоутовской в ​​Киеве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили незнакомого мужчину. После злоумышленники решили совершить на него нападение, чтобы завладеть его имуществом.

В итоге они нанесли своей жертве по меньшей мере четыре удара в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой, и скрылись с места совершения преступления.