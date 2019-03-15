Хто може бути причетним до смерті працівника АП Бухтатого: нові деталі

Працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий помер після нападу з боку двох зловмисників, які хотіли заволодіти його майном. Одному із них уже вручили підозру. Це 25-річний громадянин Вірменії.

Уранці 14 березня у Києві знайшли мертвим працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого. У відомстві він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики. Крім того, у 2016 році чиновник займав посаду секретаря Ради захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова (консультативний орган при президентові, покликаний моніторити ситуацію в Україні з порушеннями щодо свободи слова) Щоправда, попри те, що Рада мала б, згідно з умовами створення, збиратися щокварталу, у 2018 році вона не збиралася жодного разу.

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ЗМІ з посиланням на АП повідомляють, що у чоловіка вкрали телефон і банківську картку, також у нього був розбитим і закривавленим ніс. У поліції, зі свого боку, зауважили, що у загиблого виявили перелом кісток носа, однак попередньо, його смерть настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Правоохоронці ще перевірятимуть можливість застосування щодо Бухтатого клофеліну, або якоїсь іншої речовини.

Причетними до загибелі працівника Адміністрації Президента можуть бути два громадянина Вірменії, яким – по 35 років. Вони приїхали в Україну у грудні 2018 року, жили у хостелі поблизу автовокзалу, ніде не працювали, передає ТСН.

За інформацією ресурсу, у той час, коли пограбований і побитий чоловік помирав під парканом церкви, двоє зловмисників уже витрачали його гроші у найближчому магазині. Крім продуктів, підозрювані витрачалися й на ігрові автомати. Зняти з карток вони встигли близько 8 тисяч гривень.

У прокуратурі Києва, зі свого боку, зауважили, що підозрюваним у вчиненні розбійного нападу на 46-річного чиновника є 25-річний громадянин Вірменії: йому вже слідчі поліції оголосили підозру за статтею про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу. У нього вилучили також речовий доказ – мобільний телефон потерпілого. Наразі готують клопотання суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового слідства було встановлено, що 13 березня приблизно о 23:50, підозрюваний разом із ще одним чоловіком, особу якого встановлюють правоохоронці та здійснюють кроки щодо його затримання, на вулиці Багговутівській у Києві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітили незнайомого чоловіка. Опісля зловмисники вирішили вчинити на нього напад, аби заволодіти його майном.

У підсумку вони завдали своїй жертві щонайменше чотири удари в область голови, внаслідок чого чоловік впав на землю. Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном та банківською карткою, і втекли з місця вчинення злочину.