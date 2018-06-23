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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии

Кто может повлиять на Путина, чтобы он помиловал Сенцова

Крым.Реалии 47 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Олег Сенцов голодает 41 день, у него проблемы с почками и сердцем. Украина обратилась в Европейский суд по правам человека и требует немедленно допустить украинскую омбудсвумен к Сенцову, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Также в выпуске:

Самый длинный судебный процесс в Крыму: кто виноват в столкновениях 2014 года.

Бензиновый кризис: почему в Крыму топливо дороже, чем в России.

Останавливают ли в Крыму водителей на украинских бляхах.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Горючее Олег Сенцов Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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