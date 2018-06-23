Кто может повлиять на Путина, чтобы он помиловал Сенцова

Кто может повлиять на Путина, чтобы он помиловал СенцоваКрым.Реалии 47 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – Олег Сенцов голодает 41 день, у него проблемы с почками и сердцем. Украина обратилась в Европейский суд по правам человека и требует немедленно допустить украинскую омбудсвумен к Сенцову, чтобы узнать о состоянии его здоровья.
Также в выпуске:
Самый длинный судебный процесс в Крыму: кто виноват в столкновениях 2014 года.
Бензиновый кризис: почему в Крыму топливо дороже, чем в России.
Останавливают ли в Крыму водителей на украинских бляхах.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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