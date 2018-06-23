Хто може вплинути на Путіна, щоб він помилував Сенцова

Хто може вплинути на Путіна, щоб він помилував СенцоваКрим.Реалії 146 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Олег Сенцов голодує 41 день, у нього проблеми з нирками та серцем. Україна звернулась до Європейського суду з прав людини і вимагає негайно допустити українську омбудсвумен до Сенцова, аби дізнатися про стан його здоров'я.
Також у випуску:
Найдовший судовий процес Криму: хто винен у сутичках 2014 року.
Бензинова криза: чому в Криму паливо дорожче, ніж в Росії.
Чи зупиняють у Криму водіїв на українських бляхах.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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