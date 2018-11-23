Кто может уволить главу ГБР: Верховная Рада внесла новый законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, который позволяет депутатам отправлять в отставку директора Государственного бюро расследований. Инициатор законопроекта — депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Николай Паламарчук.

Об этом сообщает Громадське.

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Поэтому Паламарчук предлагает добавить к статье 10 Закона "О Государственном бюро расследований" новый пункт.

Верховная Рада Украины может выразить недоверие Директору Государственного бюро расследований, что имеет следствием его отставку с должности,

– говорится в законопроекте.

Каким образом депутаты смогут уволить главу ГБР по новому законопроекту?

Теперь депутаты один раз в год будут заслушивать отчет о работе директора бюро. Более того, депутаты могут «попросить» отчет вне очереди. После заслушивания отчета депутаты обсуждают его, а также определяют уровень работы директора — удовлетворительным или неудовлетворительным. Если же отчет депутаты признали неудовлетворительным, это может стать причиной увольнения.

Ранее 24 канал сообщал, что Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября 2018 года. Директором Государственного бюро расследований стал Роман Труба.

Что такое Государственное бюро расследований?Это структура, которая будет вести дела силовиков из Службы безопасности, Министерства внутренних дел, чиновников. От руководителей ГБР будет зависеть, будут ли отвечать за нарушения закона топ-чиновники.

Кто такой Роман Труба?Он несколько лет работал прокурором Пустомытовского района Львовской области. Из Львова в Киев его перевел после победы Майдана земляк и тогдашний исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий. Труба возглавлял управление по расследованию особо важных дел ГПУ под руководством Виталия Яремы. После отставки Яремы его понизили в должности, и вскоре он покинул Генпрокуратуру. В начале 2017-ого Труба возглавлял департамент в юридической компании "Сектор права". Кроме того, Труба вел дела нескольких активистов Евромайдана. Прошел люстрацию. 16 ноября 2017 года — избран конкурсной комиссией директором Государственного бюро расследований.