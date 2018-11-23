Хто може звільнити голову ДБР: Верховна Рада внесла новий законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, який дозволяє депутатам відправляти у відставку директора Державного бюро розслідувань. Ініціатор законопроекту — депутат від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Микола Паламарчук.

Про це повідомляє Громадське.

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Відтак Паламарчук пропонує додати до статті 10 закону "Про Державне бюро розслідувань" новий пункт.

Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Державного бюро розслідувань, що має наслідком його відставку з посади,

– йдеться у законопроекті.

Яким чином депутати зможуть звільнити голову ДБР за новим законопроектом?

Тепер депутати один раз на рік мають заслуховувати звіт про роботу директора бюро. Більше того, депутати можуть «попросити» звіт позачергово. Після заслуховування звіту депутати обговорюють його, а також визначають рівень роботи директора — задовільним або незадовільний. Якщо ж звіт депутати визнали незадовільним, це може стати причиною звільнення.

Раніше 24 канал повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно розпочинає свою роботу з 27 листопада 2018 року. Директором Державного бюро розслідувань став Роман Труба.

Що таке Державне бюро розслідувань?Це структура, яка вестиме справи силовиків зі Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, високопосадовців. Від керівників ДБР буде залежати, чи відповідатимуть за порушення закону топ-чиновники.

Хто такий Роман Труба?Він кілька років працював прокурором Пустомитівського району Львівської області. Зі Львова до Києва його перевів після перемоги Майдану земляк і тодішній виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. Труба очолював управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ під керівництвом Віталія Яреми. Після відставки Яреми його понизили на посаді, і незабаром він покинув Генпрокуратуру. На початку 2017-ого Труба очолював департамент в юридичній компанії "Сектор права". Крім того, Труба вів справи декілько активістів Євромайдану. Пройшов люстрацію. 16 листопада 2017 року — обраний конкурсною комісією директором Державного бюро розслідувань.