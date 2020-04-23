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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Кто не будет подлежать обсервации после пересечения границы: новое решение Кабмина

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      Особи, які погодилися на самоізоляцію з додатком "Дій вдома", не підлягають обсервації / Getty images

      Лица, которые до пересечения украинской границы дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома", не подлежащие обсервации.

      Таке рішення щодо людей, які в час карантину в'їжджають в Україну, прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 22 квітня, передає пресслужба уряду.

      Важливо "Дій Вдома": як працює додаток для контролю самоізоляції та найпоширеніші міфи

      Зокрема, постановою уряду №291 визначено, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції).

      У зв'язку з цим Міністерству цифрової трансформації спільно з СБУ доручено забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, який є частиною сервісу.

      До теми:  обов'язковій обсервації підлягають усі, хто перетинає державний кордон України, та в'їжджає з тимчасово окупованого Донбасу чи Криму через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Однак це не стосується дипломатів, консулів, представників офіційних міжнародних місій, водіїв, екіпажу вантажного транспорту тощо.

      Що відомо про додаток "Дій вдома"?

      Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом. 

      Як працює додаток? Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Оккупированные территории Коронавирус в Украине Дия Новости Техно Карантин в Украине 2020 Новости политики
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