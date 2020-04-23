Хто не підлягатиме обсервації після перетину кордону: нове рішення Кабміну
Особи, які до перетину українського кордону дали згоду на самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома", не підлягають обсервації.
Таке рішення щодо людей, які в час карантину в'їжджають в Україну, прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 22 квітня, передає пресслужба уряду.
Важливо "Дій Вдома": як працює додаток для контролю самоізоляції та найпоширеніші міфи
Зокрема, постановою уряду №291 визначено, що особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції).
У зв'язку з цим Міністерству цифрової трансформації спільно з СБУ доручено забезпечити функціонування електронного сервісу "Дій вдома", зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, який є частиною сервісу.
До теми: обов'язковій обсервації підлягають усі, хто перетинає державний кордон України, та в'їжджає з тимчасово окупованого Донбасу чи Криму через контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Однак це не стосується дипломатів, консулів, представників офіційних міжнародних місій, водіїв, екіпажу вантажного транспорту тощо.
Що відомо про додаток "Дій вдома"?
Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.
Як працює додаток? Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.
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