Кто отвечает за безопасность овощей, фруктов и ягод: объяснение эксперта

К обязанностям производителей ягод, фруктов и овощей входит ответственность, чтобы их продукция была безопасной. Раньше эта ответственность была размытой между ними и контролирующими органами.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказал эксперт по вопросам НАССР и прослеживаемости Проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Юрий Оглашенный.

Производители должны обеспечить правильное выращивание, транспортировку, хранение, чтобы продукты дошли до потребителя безопасными.

Он пояснил – закон определяет, что каждое физическое или юридическое лицо, которое производит пищевые продукты не для собственного потребления, является оператором рынка пищевых продуктов. Значит – отвечает за их безопасность. Это означает, что любой, кто продает овощи, фрукты, ягоды или через магазины, или на агропродовольственном рынке – является оператором рынка и к нему применяются все требования законодательства. При этом законодательство имеет гибкий подход: к большим производителям и тем, кто работают с чувствительными продуктами, которые выполняют более сложные процессы – требования законодательства более строгие, и проверки будут более частыми. А к небольшим производителям, так называемых малых мощностей, которые осуществляют простое производство – будет другой подход, реже проверки и в меньшем объеме.

Конечно, на бабушку, которая продает пучок редиски, никто всю строгость контроля не будет обрушивать. Но в будущем предполагается, что хотя бы минимально, раз в два-три года к ней могут быть вопросы с точки зрения как она организует процессы выращивания. Малые производители должны понимать свою ответственность за правильное применение средств защиты растений и какую угрозу несет потребителю неправильное их применение. Так же – они должны правильно хранить урожай, чтобы избежать загрязнения химическими, биологическими и другими веществами,

– уточнил Оглашенный.

По словам эксперта, Держпродспоживслужба будет учитывать сезонность производителя, и проверки будут планироваться таким образом, чтобы они происходили в сезон, когда предприятие работает, потому что только тогда можно правильно оценить, как внедрены все необходимые технологические процессы.

У потребителей, в свою очередь, должна быть культура потребления. Если покупать продукцию на стихийном рынке, в переходе, на улице, неизвестно у кого – это ответственность потребителя.

Ответственность потребителей в том, покупают ли они продукцию у незарегистрированного оператора рынка. Даже если это агропродовольственной рынок – там есть эксплуатационное разрешение и определенный контроль. Магазин – это зарегистрированная мощность, он должен выполнять закон, его проверяют. В подземном переходе незнакомый продавец – мы покупаем на свое усмотрение. Это неправильно, но никакими репрессивными методами на это не повлиять, пока люди сами не осознают,

– отметил эксперт.

Он также отметил, что в Европе нет такой практики как стихийные рынки и покупка неизвестно где овощей и фруктов. Впрочем, в Украине культура потребления за последние 4 года тоже выросла.

Читайте подробнее о вопросе качественного выбора сезонных фруктов, овощей и ягод в публикации: Внимание, сезонные плоды: как выбрать и съесть безопасный продукт