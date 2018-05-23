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Хто відповідає за безпечність овочів, фруктів і ягід: пояснення експерта

86 Читать новость на русском
Як купити безпечну полуницю
Як купити безпечну полуницю / tut-cikavo.com

До обов'язків виробників ягід, фруктів та овочів належить відповідальність, щоб їхня продукція була безпечною. Раніше ця відповідальність була розмитою між ними і контролюючими органами.

Про це у коментарі сайту "24" розповів експерт з питань НАССР та простежуваності Проекту "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні" Юрій Оглашенний.

Виробники повинні забезпечити правильне вирощування, транспортування, зберігання, щоб продукти дійшли до споживача безпечними.

Він пояснив – закон визначає, що кожна фізична чи юридична особа, яка виготовляє харчові продукти не для власного споживання, являється оператором ринку харчових продуктів. Значить – відповідає за їх безпечність. Це означає, що будь-хто, хто продає овочі, фрукти, ягоди чи через магазини, чи на агропродовольчому ринку – є оператором ринку і до нього застосовуються всі вимоги законодавства. При цьому законодавство має гнучкий підхід: до більших виробників і тих, хто працюють з чутливішими продуктами, які виконують складніші процеси – вимоги законодавства строгіші, і перевірки їх будуть частішими. А до невеликих виробників, так званих малих потужностей, які здійснюють просте виробництво – буде інший підхід, рідші перевірки і в меншому об'ємі.

Звичайно, що на бабусю, яка продає пучок редиски, ніхто всю суворість контролю не буде обрушувати. Але у майбутньому передбачається, що хоча б мінімально, раз на два-три роки до неї можуть бути питання з точки зору як вона організовує процеси вирощування. Малі виробники повинні розуміти свою відповідальність за правильне застосування засобів захисту рослин і яку загрозу несе споживачеві неправильне їх застосування. Так само – вони повинні правильно зберігати урожай, щоб уникнути забруднення хімічними, біологічними та іншими речовинами,
– уточнив Оглашенний.

За словами експерта, Держпродспоживслужба враховуватиме сезонність виробника, і перевірки плануватимуться таким чином, щоб вони відбувалися в сезон, коли підприємство працює, бо тільки тоді можна правильно оцінити, як впроваджені всі необхідні технологічні процеси.

У споживачів, у свою чергу, має бути культура споживання. Якщо купувати продукцію на стихійному ринку, у переході, на вулиці, невідомо в кого – це відповідальність споживача.

Відповідальність споживачів у тому, чи він купує продукцію у незареєстрованого оператора ринку. Навіть якщо це агропродовольчий ринок – там є експлуатаційний дозвіл і певний контроль. Магазин – це зареєстрована потужність, він має виконувати закон, його перевіряють. У підземному переході незнайомий продавець – ми купуємо на свій власний розсуд. Це неправильно, але ніякими репресивними методами на це не вплинути, доки люди самі не усвідомлять,
– відзначив експерт.

Він також зазначив, що у Європі немає такої практики як стихійні ринки і купівля невідомо де овочів і фруктів. Втім, в Україні культура споживання за останні 4 роки теж зросла.

Читайте детальніше про питання якісного вибору сезонних фруктів, овочів та ягід у публікації: Увага, сезонні плоди: як вибрати і з'їсти безпечний продукт

Теги: Новини політики Новини України Законодавство Бізнес Сільське господарство
Джерело: 24 Канал
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