Кто погиб в пожаре в одесском отеле "Токио Стар": список

В ночь на 17 августа в Одессе произошел страшный пожар в гостинице "Токио Стар". Огонь унес жизни 9 человек. Родственники уже опознали 6 погибших, идентификация еще троих человек продолжается.

Всего в результате пожара пострадали 19 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранца. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один человек – в "скорой", а во время проведения следственных действий на месте пожара нашли тело 9 погибшего.

Коротко о главном: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

Список людей, погибших в пожаре в "Токио Стар":

17-летний Николай Кравченко из Одесской области;

18-летняя Ольга Романюк из Одесской области;

24-летний мужчина из Киева;

23-летняя женщина из Киева;

58-летний житель Днепропетровщины;

73-летняя гражданка Австралии.

Остальных 3 человек еще не опознали. Отметим, что среди них есть ребенок.



Николая Кравченко и Ольгу Романюк похоронили 19 августа в городе Балта, Одесской области / Фото из соцсетей

Еще 10 пострадавших госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии, а 2 – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, но он от госпитализации отказался.

Каким было состояние гостиницы "Токио Стар" до пожара – смотрите здесь. Что с ним сейчас – фото по ссылке.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"? В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.



Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали и сообщили о подозрении.