Кто посещает офис олигарха Коломойского: журналистское расследование

Министр времен Януковича, одиозные депутаты и бизнес-партнер Зеленского – этих неоднозначных гостей заметили под офисом Коломойского в Израиле журналисты "Радио Свобода".

В городе Герцлии в Израиле проживает олигарх Игорь Коломойский. Журналисты "Радио Свободы" караулили не один день под бизнес-центром, где у олигарха офис. И увидели интересных гостей.

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Кернес, Хомутынник и Ставицкий

В частности, мэра Харькова – Геннадия Кернеса и главу фракции Возрождение Виталия Хамутинника. И даже бывшего министра экологии Эдуарда Ставицкого, который с 2014 года находится в розыске за присвоение государственного имущества и отчуждения у государства Межигорья. В его квартире, кстати, нашли 40 килограммов золота и 5 миллионов долларов.



Эдуард Ставицкий возле офиса Коломойского

Министр-беглец две недели подряд по пятницам посещал центр, где находится офис Коломойского. И каждый раз находился больше часа. В интервью журналистам "Радио Свободы" Игорь Коломойский не отрицает, что видится с не чистым на руку министром.

Партнер Зеленского

А еще бывает у Коломойского бизнес-партнер Владимира Зеленского. За рулем журналисты увидели совладельца "Студии квартал 95" Тимура Миндича. На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский.



Бизнес-партнер Зеленского – Тимур Миндич

Олигарх отрицает, что финансирует Владимира Зеленского, в чем его не раз обвиняли. Однако уверяет, что что общался с Зеленским дважды за последний месяц и по телефону. И только хотел узнать о делах кандидата в президенты.

Если же его фаворит победит, уверяет, что не будет серым кардиналом в Администрации Президента. И планирует вернуться в Украину сразу после выборов.

Кто такой Коломойский?

Украинский олигарх Игорь Коломойский убежал в израильский городок Герцлия, там он скрывается от американского Федерального бюро расследований. Его обвиняют в мошенничестве на 500 миллионов долларов. Коломойский является бывшим владельцем "Приватбанка".