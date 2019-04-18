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      Кто посещает офис олигарха Коломойского: журналистское расследование

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      Министр времен Януковича, одиозные депутаты и бизнес-партнер Зеленского – этих неоднозначных гостей заметили под офисом Коломойского в Израиле журналисты "Радио Свобода".

      В городе Герцлии в Израиле проживает олигарх Игорь Коломойский. Журналисты "Радио Свободы" караулили не один день под бизнес-центром, где у олигарха офис. И увидели интересных гостей.

      Читайте также: Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому

      Кернес, Хомутынник и Ставицкий

      В частности, мэра Харькова – Геннадия Кернеса и главу фракции Возрождение Виталия Хамутинника. И даже бывшего министра экологии Эдуарда Ставицкого, который с 2014 года находится в розыске за присвоение государственного имущества и отчуждения у государства Межигорья. В его квартире, кстати, нашли 40 килограммов золота и 5 миллионов долларов.

      Едуард Ставицький біля офісу Коломойського
      Эдуард Ставицкий возле офиса Коломойского

      Министр-беглец две недели подряд по пятницам посещал центр, где находится офис Коломойского. И каждый раз находился больше часа. В интервью журналистам "Радио Свободы" Игорь Коломойский не отрицает, что видится с не чистым на руку министром.

      Партнер Зеленского

      А еще бывает у Коломойского бизнес-партнер Владимира Зеленского. За рулем журналисты увидели совладельца "Студии квартал 95" Тимура Миндича. На пассажирском сиденье – олигарх Игорь Коломойский.

      Бізнес-партнер Зеленського – Тімур Міндіч
      Бизнес-партнер Зеленского – Тимур Миндич

      Олигарх отрицает, что финансирует Владимира Зеленского, в чем его не раз обвиняли. Однако уверяет, что что общался с Зеленским дважды за последний месяц и по телефону. И только хотел узнать о делах кандидата в президенты.

      Если же его фаворит победит, уверяет, что не будет серым кардиналом в Администрации Президента. И планирует вернуться в Украину сразу после выборов.

      Кто такой Коломойский?
      Украинский олигарх Игорь Коломойский убежал в израильский городок Герцлия, там он скрывается от американского Федерального бюро расследований. Его обвиняют в мошенничестве на 500 миллионов долларов. Коломойский является бывшим владельцем "Приватбанка".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Журналисты Расследования Новости Израиля Виталий Хомутынник Эдуард Ставицкий Геннадий Кернес
      Источник: 24 канал
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