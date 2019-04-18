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      Хто відвідує офіс олігарха Коломойського: журналістське розслідування

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      Міністр часів Януковича, одіозні депутати та бізнес-партнер Зеленського – цих неоднозначних гостей помітили під офісом Коломойського в Ізраїлі журналісти "Радіо Свобода".

      У місті Герцлія в Ізраїль проживає олігарх Ігор Коломойський. Журналісти "Радіо Свободи" чатували не один день під бізнес-центром, де в олігарха офіс. І побачили цікавих гостей. 

      Читайте також: Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському

      Кернес, Хомутиннік та Ставицький

      Зокрема, міського голову Харкова – Геннадія Кернеса та очільника фракції Відродження Віталія Хамутинніка. І навіть колишнього міністра екології Едуарда Ставицького, який з 2014 року перебуває в розшуку за присвоєння державного майна та відчуження в держави Межигір'я. В його квартирі, до речі, знайшли 40 кілограмів золота і 5 мільйонів доларів.

      Едуард Ставицький біля офісу Коломойського
      Едуард Ставицький біля офісу Коломойського

      Міністр-втікач два тижні поспіль по п'ятницям відвідував центр, де знаходиться офіс Коломойського. І щоразу перебував більше години. В інтерв'ю журналістам "Радіо Свободи" Ігор Коломойський не заперечує, що бачиться з не чистим на руку міністром.

      Партнер Зеленського

      А ще буває в Коломойського бізнес-партнер Володимира Зеленського. За кермом журналісти побачили співвласника "Студії квартал 95" Тімура Міндіча. На пасажирському сидінні – олігарх Ігор Коломойський.

      Бізнес-партнер Зеленського – Тімур Міндіч
      Бізнес-партнер Зеленського – Тімур Міндіч

      Олігарх заперечує, що фінансує Володимира Зеленського, в чому його не один раз звинувачували. Проте запевняє, що спілкувався з Зеленським двічі за останній місяць і телефоном. І лише хотів дізнатися про справи кандидата в президенти.

      Якщо ж його фаворит переможе, запевняє, що не буде сірим кардиналом в Адміністрації Президента. І планує повернутися в Україну одразу після виборів.

      Хто такий Коломойський? Український олігарх Ігор Коломойський втік ізраїльського містечка Герцлія, там він переховується від американського Федерального бюро розслідувань. Його звинувачують у шахрайстві на 500 мільйонів доларів. Коломойський є колишнім власником "Приватбанку".

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Геннадій Кернес Едуард Ставицький Віталій Хомутиннік Новини Ізраїля Розслідування Журналісти
      Джерело: 24 канал
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