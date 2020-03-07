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      Кто прикрывал аннексию Крыма: заявление Турчинова

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      Александр Турчинов, который в 2014 году выполнял обязанности президента Украины, заявил, что Сергей Аксенов и Владимир Константинов прикрывали российскую агрессию в Крыму, которая потом вылилась в аннексию.

      Однако Турчинов считает, что Россия особо не опиралась на Аксенова и Константинова при захвате украинского полуострова. Об этом он рассказал в интервью программе "Крым.Реалии".

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      "Аксенов, Константинов – это были мелкие марионетки. Неужели вы думаете, что россияне полагались на Аксенова и Константинова? Для захвата украинского Крыма россияне полагались на свои вооруженные силы, на специально подготовленные подразделения, на штурмовые подразделения – десантные, морскую пехоту, Главное управление разведки России", – заявил Александр Турчинов.

      Что известно о Сергее Аксенове? Украинский коллаборационист и самопровозглашенный премьер аннексированного Крыма. С 17 марта 2014 года он занимает должность председателя так называемого Совета Министров Республики Крым.

      Кто такой Александр Турчинов?В течении длительной политической карьеры (более 20 лет) Александр Турчинов работал:
      • в Кабмине – первым вице-премьером,
      • в парламенте – спикером,
      • 3,5 месяца исполнял обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича.

      Всего с конца 90-х годов был ближайшим соратником Юлии Тимошенко в "Батькивщине". Однако в 2014 году покинул ряды политсилы и вместе с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком возглавил партию "Народный фронт".

      Позже президент Петр Порошенко назначил Турчинова секретарем СНБО. В отставку Турчинов с должности подал 17 мая, еще даже до официальной инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Журналисты "Крым Реалии" встретились с Александром Турчиновым, чтобы задать ему важные вопросы. Был ли шанс задержать Виктора Януковича, когда он в 2014 году уехал из страны якобы в Крым? Что известно о захвате Крымского полуострова?

      Эксклюзивное интервью проекту "Крым Реалии" смотрите в 19:00 на 24 канале.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России Александр Турчинов
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