Хто прикривав анексію Криму: заява Турчинова

Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов’язки президента України, заявив, що Сергій Аксьонов та Володимир Константинов прикривали російську агресію в Криму, яка потім вилилася в анексію.

Проте Турчинов вважає, що Росія особливо не спиралася на Аксьонова та Константинова під час захоплення українського півострова. Про це він розповів в інтерв'ю програми "Крим.Реалії".

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"Аксьонов, Константинов – це були дрібні маріонетки. Невже ви думаєте, що росіяни покладалися на Аксьонова та Константинова? Для захоплення українського Криму росіяни покладалися на свої збройні сили, на спеціально підготовлені підрозділи, на штурмові підрозділи – десантні, морську піхоту, Головне управління розвідки Росії", – заявив Олександр Турчинов.

Що відомо про Сергія Аксьонова? Український колабораціоніст і самопроголошений прем’єр анексованого Криму. З 17 березня 2014 він обіймає посаду голови так званої "Ради Міністрів Республіки Крим".

Хто такий Олександр Турчинов?Протягом тривалої політичної кар'єри (понад 20 років) Олександр Турчинов працював:

• у Кабміні – першим віцепрем'єром,

• в парламенті – спікером,

• 3,5 місяця виконував обов'язки президента України після втечі Віктора Януковича.



Загалом з кінця 90-х років був найближчим соратником Юлії Тимошенко у "Батьківщині". Однак в 2014 році покинув ряди політсили і разом з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим й експрем'єром Арсенієм Яценюком очолив партію "Народний фронт".



Пізніше президент Петро Порошенко призначив Турчинова секретарем РНБО. У відставку Турчинов з посади подав 17 травня, ще навіть до офіційної інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Журналісти "Крим Реалії" зустрілися з Олександром Турчиновим, щоб поставити йому важливі запитання. Чи був шанс затримати Віктора Януковича, коли він у 2014 році виїхав з країни нібито до Криму? Що відомо про захоплення Кримського півострова?

Ексклюзивне інтерв’ю для проєкту "Крим Реалії" дивіться о 19:00 на 24 каналі.