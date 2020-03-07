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      Хто прикривав анексію Криму: заява Турчинова

      - Читать новость на русском
      Олександр Турчинов / 24 канал

      Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов’язки президента України, заявив, що Сергій Аксьонов та Володимир Константинов прикривали російську агресію в Криму, яка потім вилилася в анексію.

      Проте Турчинов вважає, що Росія особливо не спиралася на Аксьонова та Константинова під час захоплення українського півострова. Про це він розповів в інтерв'ю програми "Крим.Реалії".

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      "Аксьонов, Константинов – це були дрібні маріонетки. Невже ви думаєте, що росіяни покладалися на Аксьонова та Константинова? Для захоплення українського Криму росіяни покладалися на свої збройні сили, на спеціально підготовлені підрозділи, на штурмові підрозділи – десантні, морську піхоту, Головне управління розвідки Росії", – заявив Олександр Турчинов.

      Що відомо про Сергія Аксьонова? Український колабораціоніст і самопроголошений прем’єр анексованого Криму. З 17 березня 2014 він обіймає посаду голови так званої "Ради Міністрів Республіки Крим". 

      Хто такий Олександр Турчинов?Протягом тривалої політичної кар'єри (понад 20 років) Олександр Турчинов працював:
      • у Кабміні – першим віцепрем'єром,
      в парламенті – спікером,
      3,5 місяця виконував обов'язки президента України після втечі Віктора Януковича.

      Загалом з кінця 90-х років був найближчим соратником Юлії Тимошенко у "Батьківщині". Однак в 2014 році покинув ряди політсили і разом з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим й експрем'єром Арсенієм Яценюком очолив партію "Народний фронт".

      Пізніше президент Петро Порошенко призначив Турчинова секретарем РНБО. У відставку Турчинов з посади подав 17 травня, ще навіть до офіційної інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

      Журналісти "Крим Реалії" зустрілися з Олександром Турчиновим, щоб поставити йому важливі запитання. Чи був шанс затримати Віктора Януковича, коли він у 2014 році виїхав з країни нібито до Криму? Що відомо про захоплення Кримського півострова?

      Ексклюзивне інтерв’ю для проєкту "Крим Реалії" дивіться о 19:00 на 24 каналі.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Олександр Турчинов
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