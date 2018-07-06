Кто стал новым владельцем "Межигорья" Януковича

Теперь Национальное агентство управления арестованным имуществом будет решать, кому достанется резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича.

Согласно решению Печерского суда, именно ему передали часть резиденции экс-президента Януковича, а это: четыре дома, два гаража и земельный участок площадью почти 2 гектара.

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Кроме того, агентство будет управлять более 146-ю миллионами гривен, а это – весь капитал компании "Танталит". Именно она была, якобы, юридическим владельцем резиденции. Нового же выберут на аукционе.

Напомним, имущество резиденции "Межигорье" арестовали три года назад, в июле 2015 года. Земельные участки суд передал государству 2017-ом году – тогда суд признал недействительными договоры, согласно которым резиденцию в 2007 году вывели из госсобственности.

К слову, ранее сообщалось, что незаконно приватизированное во времена правления Януковича "Межигорье" может стать заповедником.