Хто став новим власником "Межигір'я" Януковича

Тепер Національне агентство управління арештованим майном вирішуватиме, кому дістанеться резиденція екс-президента України Віктора Януковича.

Згідно з рішенням Печерського суду, саме йому передали частину резиденції екс-президента Януковича, а це: чотири будинки, два гаражі і земельну ділянку площею майже 2 гектари.

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Крім того, агентство управлятиме понад 146-тьма мільйонами гривень, а це – весь капітал компанії "Танталіт". Саме вона була, нібито, юридичним власником резиденції. Нового ж оберуть на аукціоні.

Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" заарештували три роки тому, в липні 2015-го. Земельні ділянки суд передав державі 2017-го року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності.

До слова, раніше повідомлялося, що незаконно приватизоване за часів правління Януковича "Межигір'я" може стати заповідником.