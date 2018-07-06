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Хто став новим власником "Межигір'я" Януковича

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Хто став новим власником "Межигір'я" Януковича
Хто став новим власником "Межигір'я" Януковича / 5 Канал

Тепер Національне агентство управління арештованим майном вирішуватиме, кому дістанеться резиденція екс-президента України Віктора Януковича.

Згідно з рішенням Печерського суду, саме йому передали частину резиденції екс-президента Януковича, а це: чотири будинки, два гаражі і земельну ділянку площею майже 2 гектари.

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Крім того, агентство управлятиме понад 146-тьма мільйонами гривень, а це – весь капітал компанії "Танталіт". Саме вона була, нібито, юридичним власником резиденції. Нового ж оберуть на аукціоні.

Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" заарештували три роки тому, в липні 2015-го. Земельні ділянки суд передав державі 2017-го року – тоді суд визнав недійними договори, відповідно до яких резиденцію 2007 року вивели з держвласності. 

До слова, раніше повідомлялося, що незаконно приватизоване за часів правління Януковича "Межигір'я" може стати заповідником.

 

Теги: Новини України Межигір'я Віктор Янукович Судді
Джерело: 24 Канал
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