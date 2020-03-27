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      Кто станет новым министром энергетики: СМИ назвали кандидатов

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      Кто может стать министром энергетики и угольной промышленности / Коллаж 24 канала

      Наиболее вероятным кандидатом на пост министра энергетики и угольной промышленности Украины является Ольга Буславец. Сейчас она работает в этом Министерстве на посту гендиректора директората энергетических рынков.

      Именно ее на пост министра может предложить Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

      К слову Емцу ищут замену – главой Минздрава может стать Максим Степанов

      Впрочем, она не единственный кандидат на кресло министра энергетики. У правительственной команды есть еще два кандидата:

      • Олег Дубина – экс-глава НАК "Нафтогаз";
      • Иван Плачков – экс-министр энергетики.

      Ольга Буславец: что известно о потенциальном министре

      Ольга Буславец – заслуженный энергетик Украины. Сейчас он занимает должность гендиректора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

      Ранее занимала пост члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго". Замужем за Александром Буславцем, который занимается бизнесом. Вместе с мужем декларирует за 2019 год более 2,5 миллиона гривен дохода.

      Кроме квартиры в Киеве и двух домов в Житомирской области, также указаны и немалые сбережения:

      • 1 миллион гривен;
      • 140 тысяч долларов;
      • 10 тысяч евро.

      Кто такой Олег Дубина

      Олег Дубина – 61-летний украинский политик и бизнесмен родом с Днепропетровщины. Был председателем НАК "Нафтогаз" во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко.

      До этого был гендиректором "Днепровского металлургического комбината" и президентом НАК "Энергетическая компания Украины".

      Политическая карьера пришлась на времена президентства Леонида Кучмы. Он был как советником самого президента, так и вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха.

      Что известно об Иване Плачкове

      Иван Плачков – 62-летний политик родом из Одесской области, но по национальности болгарин. Свою деятельность на госслужбе осуществлял в основном при президентстве Виктора Ющенко:

      • в 2005-2006 годах – министр топлива и энергетики;
      • 2006-2007 годы – председатель Одесской облгосадминистрации;
      • 2007-2008 годы – советник президента;
      • 2008-2010 годы – заместитель руководителя Государственного управления делами.
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Олег Дубына Иван Плачков Министерство енергетики
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