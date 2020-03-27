Кто станет новым министром энергетики: СМИ назвали кандидатов
Наиболее вероятным кандидатом на пост министра энергетики и угольной промышленности Украины является Ольга Буславец. Сейчас она работает в этом Министерстве на посту гендиректора директората энергетических рынков.
Именно ее на пост министра может предложить Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Впрочем, она не единственный кандидат на кресло министра энергетики. У правительственной команды есть еще два кандидата:
- Олег Дубина – экс-глава НАК "Нафтогаз";
- Иван Плачков – экс-министр энергетики.
Ольга Буславец: что известно о потенциальном министре
Ольга Буславец – заслуженный энергетик Украины. Сейчас он занимает должность гендиректора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.
Ранее занимала пост члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго". Замужем за Александром Буславцем, который занимается бизнесом. Вместе с мужем декларирует за 2019 год более 2,5 миллиона гривен дохода.
Кроме квартиры в Киеве и двух домов в Житомирской области, также указаны и немалые сбережения:
- 1 миллион гривен;
- 140 тысяч долларов;
- 10 тысяч евро.
Кто такой Олег Дубина
Олег Дубина – 61-летний украинский политик и бизнесмен родом с Днепропетровщины. Был председателем НАК "Нафтогаз" во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко.
До этого был гендиректором "Днепровского металлургического комбината" и президентом НАК "Энергетическая компания Украины".
Политическая карьера пришлась на времена президентства Леонида Кучмы. Он был как советником самого президента, так и вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха.
Что известно об Иване Плачкове
Иван Плачков – 62-летний политик родом из Одесской области, но по национальности болгарин. Свою деятельность на госслужбе осуществлял в основном при президентстве Виктора Ющенко:
- в 2005-2006 годах – министр топлива и энергетики;
- 2006-2007 годы – председатель Одесской облгосадминистрации;
- 2007-2008 годы – советник президента;
- 2008-2010 годы – заместитель руководителя Государственного управления делами.
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