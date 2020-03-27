Кто станет новым министром энергетики: СМИ назвали кандидатов

Наиболее вероятным кандидатом на пост министра энергетики и угольной промышленности Украины является Ольга Буславец. Сейчас она работает в этом Министерстве на посту гендиректора директората энергетических рынков.

Именно ее на пост министра может предложить Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Впрочем, она не единственный кандидат на кресло министра энергетики. У правительственной команды есть еще два кандидата:

Олег Дубина – экс-глава НАК "Нафтогаз";

Иван Плачков – экс-министр энергетики.

Ольга Буславец: что известно о потенциальном министре

Ольга Буславец – заслуженный энергетик Украины. Сейчас он занимает должность гендиректора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Ранее занимала пост члена наблюдательного совета "Укргидроэнерго". Замужем за Александром Буславцем, который занимается бизнесом. Вместе с мужем декларирует за 2019 год более 2,5 миллиона гривен дохода.

Кроме квартиры в Киеве и двух домов в Житомирской области, также указаны и немалые сбережения:

1 миллион гривен;

140 тысяч долларов;

10 тысяч евро.

Кто такой Олег Дубина

Олег Дубина – 61-летний украинский политик и бизнесмен родом с Днепропетровщины. Был председателем НАК "Нафтогаз" во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко.

До этого был гендиректором "Днепровского металлургического комбината" и президентом НАК "Энергетическая компания Украины".

Политическая карьера пришлась на времена президентства Леонида Кучмы. Он был как советником самого президента, так и вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха.

Что известно об Иване Плачкове

Иван Плачков – 62-летний политик родом из Одесской области, но по национальности болгарин. Свою деятельность на госслужбе осуществлял в основном при президентстве Виктора Ющенко: