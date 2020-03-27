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      Хто стане новим міністром енергетики: ЗМІ назвали кандидатів

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      Хто може стати міністром енергетики і вугільної промисловості / колаж 24 каналу

      Найбільш імовірною кандидаткою на пост міністра енергетики і вугільної промисловості України є Ольга Буславець. Нині вона працює у цьому Міністерстві на пості гендиректорки директорату енергетичних ринків.

      Саме її на пост міністерки може запропонувати Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

      До слова Ємцю шукають заміну – головою МОЗ може стати Максим Степанов

      Втім, вона не єдина кандидатка на крісло міністра енергетики. У владній команді є ще два кандидати:

      • Олег Дубина – ексголова НАК "Нафтогаз";
      • Іван Плачков – ексміністр енергетики.

      Ольга Буславець: що відомо про потенційну міністерку

      Ольга Буславець – заслужений енергетик України. Нині вона обіймає посаду гендиректорки директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

      Раніше обіймала пост члена наглядової ради "Укргідроенерго". Одружена з Олександром Буславцем, який займається бізнесом. Разом з чоловіком декларує за 2019 рік понад 2,5 мільйон гривень доходу.

      Крім квартири у Києві і двох будинків на Житомирщині, також вказані і немалі заощадження:

      • 1 мільйон гривень;
      • 140 тисяч доларів;
      • 10 тисяч євро.

      Хто такий Олег Дубина

      Оле Дубина – 61-річний український політик і бізнесмен родом з Дніпропетровщини. Був головою НАК "Нафтогаз" у часи президентства Віктора Ющенка і прем'єрства Юлії Тимошенко.

      До цього був гендиректором "Дніпровського металургійного комбінату" і президентом НАК "Енергетична компанія України".

      Політична кар'єра припала на часи президентсва Леоніда Кучми. Він був як радником самого президента, так і віцепрем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха.

      Що відомо про Івана Плачкова

      Іван Плачков – 62-річний політик родом Одещини, але за національністю болгарин. Свою діяльність на держслужбі здійснював здебільшого за президентства Віктора Ющенка:

      • у 2005-2006 роках – міністр палива і енергетики;
      • 2006-2007 роки – голова Одеської облдержадміністрації;
      • 2007-2008 роки – радник президента;
      • 2008-2010 роки – заступник керівника Державного управління справами.
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олег Дубина Іван Плачков Міністерство енергетики
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