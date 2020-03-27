Хто стане новим міністром енергетики: ЗМІ назвали кандидатів
Найбільш імовірною кандидаткою на пост міністра енергетики і вугільної промисловості України є Ольга Буславець. Нині вона працює у цьому Міністерстві на пості гендиректорки директорату енергетичних ринків.
Саме її на пост міністерки може запропонувати Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
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Втім, вона не єдина кандидатка на крісло міністра енергетики. У владній команді є ще два кандидати:
- Олег Дубина – ексголова НАК "Нафтогаз";
- Іван Плачков – ексміністр енергетики.
Ольга Буславець: що відомо про потенційну міністерку
Ольга Буславець – заслужений енергетик України. Нині вона обіймає посаду гендиректорки директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики і вугільної промисловості.
Раніше обіймала пост члена наглядової ради "Укргідроенерго". Одружена з Олександром Буславцем, який займається бізнесом. Разом з чоловіком декларує за 2019 рік понад 2,5 мільйон гривень доходу.
Крім квартири у Києві і двох будинків на Житомирщині, також вказані і немалі заощадження:
- 1 мільйон гривень;
- 140 тисяч доларів;
- 10 тисяч євро.
Хто такий Олег Дубина
Оле Дубина – 61-річний український політик і бізнесмен родом з Дніпропетровщини. Був головою НАК "Нафтогаз" у часи президентства Віктора Ющенка і прем'єрства Юлії Тимошенко.
До цього був гендиректором "Дніпровського металургійного комбінату" і президентом НАК "Енергетична компанія України".
Політична кар'єра припала на часи президентсва Леоніда Кучми. Він був як радником самого президента, так і віцепрем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха.
Що відомо про Івана Плачкова
Іван Плачков – 62-річний політик родом Одещини, але за національністю болгарин. Свою діяльність на держслужбі здійснював здебільшого за президентства Віктора Ющенка:
- у 2005-2006 роках – міністр палива і енергетики;
- 2006-2007 роки – голова Одеської облдержадміністрації;
- 2007-2008 роки – радник президента;
- 2008-2010 роки – заступник керівника Державного управління справами.
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