Хто стане новим міністром енергетики: ЗМІ назвали кандидатів

Найбільш імовірною кандидаткою на пост міністра енергетики і вугільної промисловості України є Ольга Буславець. Нині вона працює у цьому Міністерстві на пості гендиректорки директорату енергетичних ринків.

Саме її на пост міністерки може запропонувати Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Втім, вона не єдина кандидатка на крісло міністра енергетики. У владній команді є ще два кандидати:

Олег Дубина – ексголова НАК "Нафтогаз";

Іван Плачков – ексміністр енергетики.

Ольга Буславець: що відомо про потенційну міністерку

Ольга Буславець – заслужений енергетик України. Нині вона обіймає посаду гендиректорки директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Раніше обіймала пост члена наглядової ради "Укргідроенерго". Одружена з Олександром Буславцем, який займається бізнесом. Разом з чоловіком декларує за 2019 рік понад 2,5 мільйон гривень доходу.

Крім квартири у Києві і двох будинків на Житомирщині, також вказані і немалі заощадження:

1 мільйон гривень;

140 тисяч доларів;

10 тисяч євро.

Хто такий Олег Дубина

Оле Дубина – 61-річний український політик і бізнесмен родом з Дніпропетровщини. Був головою НАК "Нафтогаз" у часи президентства Віктора Ющенка і прем'єрства Юлії Тимошенко.

До цього був гендиректором "Дніпровського металургійного комбінату" і президентом НАК "Енергетична компанія України".

Політична кар'єра припала на часи президентсва Леоніда Кучми. Він був як радником самого президента, так і віцепрем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха.

Що відомо про Івана Плачкова

Іван Плачков – 62-річний політик родом Одещини, але за національністю болгарин. Свою діяльність на держслужбі здійснював здебільшого за президентства Віктора Ющенка: