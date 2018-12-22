Кто станет новым послом Польши в Украине и почему произошла замена

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что министр иностранных дел Польши Ян Пекло предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.

Об этом информирует Wpolityce.

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Польша уволила своего посла в Украине учитывая "горячее время" нашей президентской кампании.

Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, который является заместителем министра иностранных дел, занял этот пост,

– отметил президент Польши Анджей Дуда.

По мнению Дуды, это решение фактически усиливает политическое представительство, а также, безусловно, укрепляет отношения с Министерством иностранных дел. Стоит отметить, что решение польского лидера от 4 декабря 2018 года об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Кто такой Бартош Цихоцкий?Заместитель министра иностранных дел Польши является историком по образованию. Он работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года – снова работал в МИД, где отвечал за восточную политику.