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      Кто станет новым послом Польши в Украине и почему произошла замена

      51 Читати новину українською
      Президент Польши Анджей Дуда
      Президент Польши Анджей Дуда / www.aktualnosci24.com

      Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что министр иностранных дел Польши Ян Пекло предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.

      Об этом информирует Wpolityce.

      Читайте также: Президент Польши Дуда уволил посла в Украине: об этом ходатайствовал глава МИД страны

      Польша уволила своего посла в Украине учитывая "горячее время" нашей президентской кампании.

      Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, который является заместителем министра иностранных дел, занял этот пост,
      – отметил президент Польши Анджей Дуда.

      По мнению Дуды, это решение фактически усиливает политическое представительство, а также, безусловно, укрепляет отношения с Министерством иностранных дел. Стоит отметить, что решение польского лидера от 4 декабря 2018 года об увольнении посла содержит также подпись премьер-министра Матеуша Моравецкого.

      Кто такой Бартош Цихоцкий?Заместитель министра иностранных дел Польши является историком по образованию. Он работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года – снова работал в МИД, где отвечал за восточную политику.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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